Gazipaşa'da akşam saatlerinde motosiklet kazası: iki kişi tedaviye alındı

Kaza ve ilk müdahale:

Kazanın, saat 18.30 sıralarında Gazipaşa ilçesi Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldiği bildirildi. Edinilen bilgiye göre, Abdurrahman Ş. yönetimindeki 04 ABJ 057 plakalı motosiklet ile Ali Y. yönetimindeki 10 AKS 385 plakalı motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü de motosikletlerinden yola savrularak yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralıların durumu ve sonraki adımlar:

Salgın sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaparak, iki sürücüyü ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesine götürdü. Yaralıların tedavi altına alındığı belirtildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı; olayın meydana geliş biçimi ve çarpışmanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

KAZAYI GÖREN VATANDAŞLARIN İHBARI ÜZERİNE OLAY YERİNE 112 ACİL SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ. SAĞLIK EKİPLERİ, YARALILARA OLAY YERİNDE İLK MÜDAHALEYİ YAPTI. YARALI İKİ SÜRÜCÜ, AMBULANSLARLA GAZİPAŞA DEVLET HASTANESİ'NE KALDIRILARAK TEDAVİ ALTINA ALINDI.