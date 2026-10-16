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Gazipaşa'da elektrik direği park halindeki araca saplandı

Gazipaşa'da altyapı çalışması sırasında devrilen elektrik direği, 07 ADV 36 plakalı otomobilin arka kısmına saplandı; araç sahibi şikayetçi oldu.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 15:10

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gazipaşa'da elektrik direği park halindeki araca saplandı

Olayın ayrıntıları:

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Gazi Mahallesi'nde devam eden elektrik altyapı şebeke çalışmaları sırasında, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü bir elektrik direği devrildi ve park halindeki otomobilin üzerine düştü. Olayda direğin 07 ADV 36 plakalı otomobilin arka kısmına çivi gibi saplandığı, araçta maddi hasar oluştuğu bildirildi.

Sahibin tepkisi:

Araç sahibi Alpay Raşit Uçak olayın ardından duruma tepki gösterdi. Uçak, basına yansıyan sözlerinde "Bu aracın durumu ne olacak. Ben avukat mı çağıracağım, polis mi çağıracağım" diyerek yetkililerden açıklama ve çözüm talep etti.

Çevredeki tepkiler ve süreç:

Direğin araca devrilmesinin ardından bölgede çalışan kişiler ile araç sahibi arasında tartışma yaşandı. Çalışmayı yürüten bazı kişilerin "Biz bir hizmet ediyoruz" şeklindeki ifadelerine çevredeki vatandaşlardan tepki geldi; vatandaşlar yapılan çalışmanın sorumluluktan muafiyet sağlamayacağını ve zarar gören aracın durumunun netleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Olayı takip ederek görüntü almaya çalışan yerel bir gazetecinin ise iddiaya göre kayıt yapmasını engellemek amacıyla kameranın kapatılmasının istendiği aktarıldı. Olayın ardından araç sahibi Uçak'ın resmi olarak şikâyetçi olduğu öğrenildi.

ANTALYA&#039;NIN GAZİPAŞA İLÇESİNDE ELEKTRİK ALTYAPI ÇALIŞMALARI SIRASINDA DEVRİLEN ELEKTRİK DİREĞİ...

ANTALYA'NIN GAZİPAŞA İLÇESİNDE ELEKTRİK ALTYAPI ÇALIŞMALARI SIRASINDA DEVRİLEN ELEKTRİK DİREĞİ, OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ. ARAÇTA MADDİ HASAR MEYDANA GELİRKEN, ARAÇ SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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