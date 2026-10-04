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Gazipaşa'da kız ilişkisi nedeniyle öldürülen gencin cenazesi ailesine teslim edildi

Gazipaşa'da kızıyla görüşmesi nedeniyle 13 bıçak darbesiyle öldürülen 20 yaşındaki Yasin Erdem Bayır'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 12:44

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gazipaşa'da kız ilişkisi nedeniyle öldürülen gencin cenazesi ailesine teslim edildi

olayın ayrıntıları:

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi İnceğiz Mahallesi Özeğir mevkiinde dün akşam saatlerinde yol kenarında hareketsiz bulunan bir genç, olay yerine çağrılan sağlık ve jandarma ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede hayatını kaybetmiş olarak tespit edildi.

Yetkililerin kimlik belirlemesi sonucu hayatını kaybeden gencin Yasin Erdem Bayır (20) olduğu belirlendi. Yapılan ön otopside Bayır'ın vücudunda 13 bıçak darbesi bulunduğu kaydedildi.

soruşturmanın seyri:

Olay yerine gelen jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak inceleme yaptı. Cumhuriyet savcısının denetiminde gerçekleşen olay yeri çalışmalarında, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin araştırmaları sonucunda cinayetin failine ilişkin bulgular elde edildi.

İncelemeler neticesinde Bayır'ın, B.Ö. (16) isimli kız ile görüşmesi nedeniyle, kızın babası Mustafa Ö. tarafından bıçaklandığı yönünde tespit yapıldı. Şüpheli Mustafa Ö. gözaltına alınırken, kız B.Ö. de ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Şüphelinin verdiği bilgi doğrultusunda, olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak olay yerine yaklaşık 500 metre mesafedeki ormanlık alanda bir taşın altında bulundu.

cenaze işlemleri ve soruşturmanın devamı:

Olay yerindeki ilk işlemlerin ardından Bayır'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Adli işlemler tamamlandıktan sonra genç erkeğin cenazesi bugün yakınları tarafından morgdan teslim alındı.

Cenaze, defin işlemleri için Alanya'ya götürülürken, jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması ve delil çalışmalarının sürdüğü bildirildi. İfade işlemleri ve adli süreç devam etmekte olup, yetkililerince titiz bir soruşturma yürütülüyor.

OLAY YERİ (ARŞİV)

OLAY YERİ (ARŞİV)

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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