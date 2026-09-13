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Başkentte Diabate'nin golüyle Gençlerbirliği ilk yarıyı önde tamamladı

Trendyol Süper Lig 5. haftasında Gençlerbirliği, Eryaman'da Kasımpaşa karşısında ilk yarıyı Ousmane Diabate'nin 23. dakikadaki golüyle 1-0 önde tamamladı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 18:02

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Başkentte Diabate'nin golüyle Gençlerbirliği ilk yarıyı önde tamamladı

Başkentte Diabate'nin golüyle Gençlerbirliği ilk yarıyı önde tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği, Eryaman Stadı'nda Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Maçın ilk yarısı başkent ekibinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi; golü Ousmane Diabate 23. dakikada kaydetti.

Karşılaşma hızlı başlayan ataklara sahne oldu. Henüz 2. dakikada Franco Tongya'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Oğulcan Ülgün’ün şutu direkten döndü ve Kasımpaşa tehlikeli bir fırsattan yararlanamadı. Bu pozisyon, maçın başındaki tempoyu belirledi.

ilk yarıda öne çıkanlar:

Gençlerbirliği 23. dakikada savunmadan gelen geri pası değerlendiren Dimitrious Goutas’ın hatasını değerlendiren Ousmane Diabate ile öne geçti. Gol, başkent ekibine moral sağlarken Kasımpaşa'nın beraberlik arayışları topa daha fazla sahip olma ve kanatlardan atak girişimleriyle sınırlı kaldı. Her iki takımın da maçın temposunu yükseltmeye yönelik çabaları, ikinci yarıda dengeleri değiştirebilecek nitelikte.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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