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otel plajındaki caretta yuvasından 82 yavru denize ulaştı

Didim’de bir otel plajında 88 yumurtadan 82 yavru denize ulaştı; Aydın bölgesinde bu yıl caretta caretta çıkışlarıyla Didim’de toplam 476 yavru kaydedildi.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 18:04

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

otel plajındaki caretta yuvasından 82 yavru denize ulaştı

yuva tespiti ve yavru çıkışları:

Aydın’ın Didim ilçesinde, 20 Temmuz’da bir otelin plajında şezlongların arasına yuva yapan Caretta caretta yavrularının çıkışları tamamlandı. Yapılan kontrolde yuvada toplam 88 yumurta olduğu, bunlardan 82 yavrunun denize ulaştığı, 5 yumurtanın bozuk olduğu ve 1 yavrunun ölü bulunduğu tespit edildi.

Kumsalın dolgu olması ve sonradan getirilen kumların iri, sıkı yapısı nedeniyle yüzeye çıkamayan bazı yavrular ekipler tarafından dikkatle yuvadan çıkarılarak denize yönlendirildi. Çalışmaya Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Didim Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri katıldı; otel sahibi, yönetim ve konaklayan misafirler de süreci izledi.

otel ve yerel katılım:

Otel sahibi Kadir Karakaya, tesisin geçmiş yıllarda da Caretta caretta tarafından yuvalama alanı olarak tercih edildiğini ve bu yıl ikinci kez aynı mutluluğu yaşadıklarını belirtti. Karakaya, kuluçka süresince yuvanın korunması ve izlenmesi için personelin hassasiyet gösterdiğini, yavruların çıkışının özellikle çocuklar ve otel misafirleri tarafından sevinçle karşılandığını ifade etti.

EKODOSD tarafından otel adına Kadir Karakaya’ya, caretta korumasına yönelik gösterilen duyarlılık nedeniyle Caretta Dostu belgesi takdim edildi.

bölgesel veriler ve sezonun tamamlanması:

Aydın bölgesinde Kuşadası ile birlikte önemli yuvalama alanları arasında yer alan Didim’de bu yıl toplam 19 yuva tespit edildi. Didim’deki yuvalardan denize ulaşan yavru sayısı 476 olarak kaydedildi. Kuşadası’ndaki son yuvadan çıkacak yavruların da denize ulaşmasının ardından, Aydın’daki bu yılki yavru çıkışlarının tamamlanması bekleniyor.

AYDIN’IN DİDİM İLÇESİNDE ŞEZLONGLARIN ARASINA YUVA YAPAN CARETTA CARETTA’NIN 88 YUMURTASINDAN 82...

AYDIN’IN DİDİM İLÇESİNDE ŞEZLONGLARIN ARASINA YUVA YAPAN CARETTA CARETTA’NIN 88 YUMURTASINDAN 82 YAVRU DENİZLE BULUŞTU. DİDİM’DE BU YIL CARETTA CARETTA YUVALARINDAN DENİZE ULAŞAN YAVRU SAYISI 476’YA ULAŞTI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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