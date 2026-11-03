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Gazze'de soğukla mücadele: Türkiye Diyanet Vakfı 15 bin battaniye dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı, Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş ailelere 15 bin battaniye dağıtarak kışın ısınma ve temel ihtiyaçlarına destek verdi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 11:17

GÜNCELLEME: 03 Kasım 2026 - 11:19

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EDİTÖR: Serkan Varol

Gazze'de soğukla mücadele: Türkiye Diyanet Vakfı 15 bin battaniye dağıttı

diyanet vakfı gazze'de kış yardımını genişletti:

Türkiye Diyanet Vakfı, kış mevsiminin başlamasıyla Gazze Şeridi'nde zor koşullar altında yaşam mücadelesi veren yerinden edilmiş Filistinli ailelere yönelik yardım çalışmalarını yoğunlaştırdı. Vakıf tarafından gerçekleştirilen dağıtımda 15 bin battaniye ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

yardımın kapsamı ve devam eden projeler:

Vakıf yetkilileri, battaniye dağıtımının bölgedeki kışlık yardım faaliyetlerinin bir parçası olduğunu belirtti. Gazze Temsilcisi Ömer Saad, önümüzdeki dönemde çadır, branda, giysi ve diğer temel kışlık ihtiyaçların karşılanmasına yönelik projelerin de sürdürüleceğini bildirdi. Saad, Diyanet Vakfı'nın Türk halkı ve hükümetinin desteğiyle savaş boyunca insani yardım ve destek sağlamayı sürdürdüğünü vurguladı.

Vakfın saha çalışmalarında ayrıca sıcak yemek, içme suyu ve gıda kolisi dağıtımları da gerçekleştirildi; yetkililer bu desteklerin yerinden edilmiş aileler için hayati önemde olduğunu ifade etti.

yerinden edilmiş ailelerin sesleri:

Şeyh Rıdvan bölgesinden göç etmek zorunda kalan Khader al-Tabash, yıpranmış çadırlarda soğuk ve yağış karşısında korunmasız kaldıklarını anlattı. Al-Tabash, çadırların şiddetli soğuğa karşı yetersiz olduğunu belirterek, 'Bütün gece soğuktan titriyorum' diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Al-Tabash, kış mevsimini atlatabilmek için temel malzemelere ihtiyaç duyduklarını vurguladı ve uluslararası topluma çağrıda bulundu. Kendilerine destek olan Türk halkı ve kurumlarına teşekkür ederek Türk halkı için dua etti.

Vakıf yetkilileri, bölgede devam eden insani kriz koşullarında bu tür dağıtımların önümüzdeki dönemde de süreceğini belirterek, ilgili paydaşlarla işbirliğini sürdüreceklerini ifade etti.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI, GAZZE ŞERİDİ&#039;NDE KIŞ MEVSİMİNİN BAŞLAMASIYLA ZORLAŞAN İNSANİ ŞARTLAR...

TÜRKİYE DİYANET VAKFI, GAZZE ŞERİDİ'NDE KIŞ MEVSİMİNİN BAŞLAMASIYLA ZORLAŞAN İNSANİ ŞARTLAR ALTINDA YAŞAM MÜCADELESİ VEREN YERİNDEN EDİLMİŞ FİLİSTİNLİ AİLELERE 15 BİN BATTANİYE DAĞITTI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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