Kocasinan akademi mahallede sporla sağlığı ve sosyal yaşantıyı güçlendiriyor

Kocasinan akademi ile spor tabanlı hizmetler genişliyor

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan Akademi çatısı altında sunduğu spor ve sosyal etkinliklerle ilçede yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyor. Yüzme, aletli pilates, fizyopilates, fitness, aerobik ve zumba gibi farklı branşlardaki kurslar, Kayserililer tarafından yoğun ilgi görüyor ve kayıtlar devam ediyor.

Belediye, tesislerde alanında uzman eğitmenlerle yürütülen programların hem fiziksel gelişime hem de toplumsal yaşama katkı sağladığını vurguluyor. Kursiyerler düzenli antrenman sayesinde sportif becerilerini geliştirirken, sosyal çevrelerini genişletme fırsatı da yakalıyor.

Sporun bireysel ve toplumsal etkileri

Spor faaliyetlerinin yalnızca fiziksel sağlığa katkı sağlamadığı, aynı zamanda katılımcıların sosyal hayata daha aktif dâhil olmasına yardımcı olduğu belirtiliyor. Kurslar sayesinde vatandaşlar hem beceri kazanıyor hem de mahalle düzeyinde dayanışma ve paylaşım ağları güçleniyor. Kocasinan Akademi, eğitim ve sporun yanı sıra kültürel ve sanatsal etkinliklerle de çok yönlü bir hizmet sunuyor.

Belediyecilik anlayışı ve hedefler

Ahmet Çolakbayrakdar liderliğindeki belediye, projelerin merkezine insanı koyduğunu ifade ediyor. Başkan Çolakbayrakdar, çalışmaları özetlerken şu ifadeye yer verdi: "Bütün gayretimiz, hemşehrilerimizin daha mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir hayat sürmesidir". Ayrıca belediye, "Herkes için sağlık" anlayışıyla toplum sağlığını ilgilendiren konularda vatandaşa destek vermeyi sürdüreceğini belirtiyor.

Kocasinan Akademi'nin, sporun yanı sıra eğitim programları ve sosyal tesisleriyle yeni yeteneklerin keşfedildiği, kişisel gelişimin teşvik edildiği bir merkez olduğu vurgulanıyor. Belediye yetkilileri, hizmetleri artırarak sürdürme kararlılığında olduklarını, mahallelerin değerini artırmaya ve vatandaşların yaşamını kolaylaştırmaya odaklandıklarını ifade ediyor.

Son olarak Başkan Çolakbayrakdar, şehrin ve halkın gelişimi için ekip ruhuyla çalıştıklarını belirterek, "Biz şehrimizi ve vatandaşlarımızı seviyoruz. Bu şehre sevdalı, bu milleti seven ve aynı hedef doğrultusunda kenetlenmiş bir ekip ruhuyla çalışmaya devam edeceğiz. Hemşehrilerimizin mutluluğu, bizim en büyük motivasyon kaynağımızdır" sözleriyle hizmetlerin motivasyonunu özetledi.

KOCASİNAN BELEDİYESİ, SAĞLIKLI VE KALİTELİ YAŞAMI DESTEKLEYEN HİZMETLERİYLE 7’DEN 70’E TÜM VATANDAŞLARI SPORLA BULUŞTURUYOR.