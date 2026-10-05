Gebze kırsalındaki mezarlıklar kapsamlı bakımla yenilendi

Gebze kırsalında yürütülen çalışmalar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze'nin kırsal mahallelerindeki mezarlıklarda kapsamlı bakım, temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını tamamladı. Çalışmalar Hatipler, Pelitli, Denizli ve Kargalı mahallelerinde eş zamanlı yürütüldü.

Pelitli ve Denizli'de yapılan düzenlemeler:

Pelitli Mahallesi Mezarlığı'nda yeni defin alanı oluşturulması ve sınır hattına tel örgü çekilmesi öncelikli işler arasındaydı. Denizli'deki iki mezarlıkta ise yoğun şekilde diri örtü temizliği ve ot biçme çalışmaları yapılarak, mezar çevrelerinin düzenlenmesi sağlandı.

Kargalı ve Hatipler'de bakım çalışmaları:

Kargalı mevkiindeki mezarlıklarda kuru ağaçlar ve tehlike oluşturabilecek dallar budandı, kabir çevreleri temizlendi. Ayrıca mezarlık içi yolların bakım ve onarımı gerçekleştirilerek ziyaretçi ulaşımı kolaylaştırıldı. Hatipler'de de çevre düzenlemeleri ve temizleme işleri tamamlandı.

Çalışmalar, mezarlıklarda düzenli ve güvenli bir ortam sağlama hedefiyle yürütüldü. Ekiplerin faaliyetleri, alanlardaki bakım seviyesini yükseltirken bakım sürekliliğinin önemini de vurguladı.

GEBZE’NİN KIRSAL MAHALLELERİNDEKİ MEZARLIKLARDA BAKIM VE DÜZENLEME ÇALIŞMASI YAPILDI. HATİPLER, PELİTLİ, DENİZLİ VE KARGALI’DAKİ MEZARLIKLARDA DİRİ ÖRTÜ TEMİZLİĞİ, YENİ DEFİN ALANI OLUŞTURULMASI, TEL ÖRGÜ ÇEKİLMESİ, AĞAÇ BUDAMA VE YOL BAKIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.