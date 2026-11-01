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Doğayla iç içe: Nemrut Kalderası'nda zirve yürüyüşü turizme nefes verdi

Vangölü Aktivistleri, Tatvan Running Club ve İyilik ve Gönüllüler Derneği'nin 9. Nemrut Kalderası zirve tırmanışına 65 doğasever katıldı; 12 kilometrelik parkur yüründü.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 14:36

GÜNCELLEME: 01 Kasım 2026 - 14:49

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EDİTÖR: Aslı Han

Doğayla iç içe: Nemrut Kalderası'nda zirve yürüyüşü turizme nefes verdi

Nemrut Kalderası'nda dokuzuncu buluşma

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası Milli Parkı'nda düzenlenen etkinlik, doğaseverleri bir araya getirdi. Vangölü Aktivistleri Derneği, Tatvan Running Club ve İyilik ve Gönüllüler Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen 9. Nemrut Kalderası Zirve Tırmanışı ve Krater Gölleri Yürüyüşü'ne toplam 65 doğasever katıldı.

Katılımcılar, yaklaşık 12 kilometrelik parkur boyunca yürüyerek bölgenin jeolojik yapısını, krater gölleri ve çevresindeki doğal peyzajı gördü. Etkinlik, hem doğa sporlarını teşvik etmeyi hem de Nemrut Kalderası'nın turizm potansiyelini görünür kılmayı amaçladı.

etkinliğin amaçları:

Organizasyonun temel hedefleri arasında doğa sporlarının yaygınlaştırılması, yerel turizmin desteklenmesi ve doğal alanların korunmasına yönelik farkındalık oluşturulması yer aldı. Katılımcı parkur boyunca çevresel duyarlılık ve koruma gerekliliğine ilişkin bilgilendirildi.

Yürüyüşün rutin bir spor etkinliğinin ötesine geçmesi, katılımcılar arasında ekosistemin sürdürülebilir kullanımı ve ziyaretçi bilincinin artırılması yönünde tartışmaların da yapılmasına olanak sağladı.

yerel aktörlerin vurguları:

Vangölü Aktivistleri Derneği Genel Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan Özel, etkinlikte Nemrut Kalderası'nın korunması ve tanıtılmasının önemine dikkat çekti. Özel, alanın hem bilimsel hem de rekreasyonel değer taşıdığını belirtti.

Tatvan Running Club Başkanı Onur Uçak ise doğa sporlarının bölge turizmine katkı sağladığını ve sağlıklı yaşamı teşvik ettiğini ifade etti. Uçak, benzer organizasyonların sürdürülebilir turizm açısından örnek oluşturacağını sözlerine ekledi.

Etkinlik, bölgenin doğal zenginliklerini tanıtırken, ziyaretçi davranışlarının düzenlenmesi ve koruma önlemlerinin güçlendirilmesi gerektiğini de gündeme taşıdı. Katılımcılar, Nemrut Kalderası'nın hem yerel ekonomi hem de ekolojik denge için değerli bir alan olduğunda hemfikir oldu.

VANGÖLÜ AKTİVİSTLERİ DERNEĞİ, TATVAN RUNNİNG CLUB İLE İYİLİK VE GÖNÜLLÜLER DERNEĞİ İŞ BİRLİĞİYLE...

VANGÖLÜ AKTİVİSTLERİ DERNEĞİ, TATVAN RUNNİNG CLUB İLE İYİLİK VE GÖNÜLLÜLER DERNEĞİ İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN 9. NEMRUT KALDERASI ZİRVE TIRMANIŞI VE KRATER GÖLLERİ YÜRÜYÜŞÜ, 65 DOĞASEVERİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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