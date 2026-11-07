Gebze operasyonunda araçta 6 bin 864 sentetik ecza hapı ele geçirildi

Operasyonun detayları
Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ile Devriye Ekipleri Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Çalışma kapsamında uyuşturucu madde ticareti suçuyla bağlantılı olduğu belirlenen 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin kullandığı araçta yapılan aramada detaylı inceleme yapıldı.
ele geçirilen miktar ve paketleme:
Polis ekiplerinin araçta yaptığı aramada toplam 6 bin 864 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Ele geçirilen haplara el konuldu.
şüpheliler ve adli süreç:
Olayla ilgili olarak yakalanan 2 şüpheli hakkında, uyuşturucu madde ticareti suçundan adli işlem başlatıldı.
KOCAELİ’NİN GEBZE İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNİN UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİNE YÖNELİK ÇALIŞMASINDA 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI. ŞÜPHELİLERİN ARACINDA YAPILAN ARAMADA 6 BİN 864 ADET SENTETİK ECZA HAP ELE GEÇİRİLDİ.
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