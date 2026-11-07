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Samsun'da 5. kattan düşen 112 acil teknisyeni yaşamını yitirdi

Samsun Atakum'da 5. kattaki yatak odası balkonundan düşen 39 yaşındaki 112 acil tıp teknisyeni Sinan Keleş hayatını kaybetti; otopsiye gönderildi.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 11:03

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Samsun'da 5. kattan düşen 112 acil teknisyeni yaşamını yitirdi

Samsun'da 5. kattan düşen sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde bir apartmanın 5. katında meydana gelen olayda, 112 Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde acil tıp teknisyeni (ATT) olarak görev yapan Sinan Keleş (39) yaşamını yitirdi.

Olayın gelişimi:

Sabah saatlerinde çevredekiler apartman önünde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark ederek sağlık ekipleri ve polise haber verdi. Yapılan incelemede, Keleş'in ikametinin yatak odasının balkon penceresinden düştüğü belirlendi. Olay yerinde sevk edilen ekipler tarafından yapılan müdahalede Keleş'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Soruşturma ve işlemler:

Evli ve bir çocuk babası olan Sinan Keleş'in cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı ve soruşturma devam ediyor.

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE 5. KATTAKİ EVİNİN YATAK ODASI BALKONUNDAN DÜŞEN 39 YAŞINDAKİ SAĞLIK...

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE 5. KATTAKİ EVİNİN YATAK ODASI BALKONUNDAN DÜŞEN 39 YAŞINDAKİ SAĞLIK ÇALIŞANI SİNAN KELEŞ HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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