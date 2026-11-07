gümüşova’da çağrı ölümle sonuçlandı: 16 yaşındaki şüpheli gözaltında

olayın detayları:

Düzce’nin Gümüşova ilçesinde meydana gelen olayda, 17 yaşındaki Ahmet Kırlak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki A.İ.U. ile Kırlak arasında daha önce husumet olduğu iddia edildi. İddiaya göre A.İ.U., Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yongalık mevkisindeki ormanlık alana çağırdığı Kırlak'a yanında getirdiği tüfekle ateş etti.

Saldırı sonucunda ağır yaralanan Kırlak olay yerinde yaşamını yitirdi. Şüphelinin, olayın ardından cesedi ormanlık alanda bırakarak bölgeden ayrıldığı, daha sonra arkadaşlarıyla buluşup yaşananları anlattığı belirtildi.

soruşturma ve gözaltı:

Olaydan haberdar olan polis ekipleri kısa sürede çalışma başlattı. Düzenlenen operasyon sonucu A.İ.U., evinde suçta kullanıldığı belirtilen tüfekle birlikte yakalandı ve gözaltına alındı. Emniyetteki ilk ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenilen şüpheli, ifadesinde aralarındaki husumet nedeniyle Kırlak'ı ormanlık alana çağırdığını ve ateş ettiğini söyledi.

soruşturmanın yönü ve sonraki adımlar:

Soruşturma, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla sürdürüyor. Olay yerinde yapılan incelemeler, adli işlemler ve şüphelinin ifadesi doğrultusunda deliller toplanıyor. Yetkililer, olayla ilgili teknik ve hukuki süreçlerin devam ettiğini, kamuoyuna yapılacak bilgilendirmenin resmi açıklamalar sonrası paylaşılacağını bildirdi.

Haberde adı geçen A.İ.U. ve Ahmet Kırlak gibi özel isimler ve yaş bilgileri, polis kayıtlarına dayanmakta olup soruşturmanın seyriyle birlikte resmi makamların açıklamaları belirleyici olacaktır.

CİNAYETE KURBAN GİDEN 17 YAŞINDAKİ AHMET KIRLAK