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Gebze'de emlak ofisinde silah sesleri: bir kişi yaşamını yitirdi

Gebze Köşklüçeşme'de saat 14.30'da bir emlak ofisinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı; şüpheli olay yerinden kaçtı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 18:53

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gebze'de emlak ofisinde silah sesleri: bir kişi yaşamını yitirdi

Olayın ayrıntıları:

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, Köşklüçeşme Mahallesi Soma Maden Şehitleri Caddesi üzerinde bulunan bir emlak ofisinde saat 14.30 sıralarında tartışma büyüdü ve silah kullanımıyla sonuçlandı. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde başlayan anlaşmazlık kısa sürede kavgaya dönüştü ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.

Atılan kurşunlar sonucu Şeyhmuz Solhan (36) ile S.B. yaralandı. Olay yerinde duyulan silah seslerinin ardından çevreye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Silahı kullanan şüpheli, olayın ardından bölgeden kaçtı.

Sağlık müdahalesi ve ölüme ilişkin bilgi:

Yaralılar derhal hastaneye kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen yaralılardan Şeyhmuz Solhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Soruşturma ve arama çalışmaları:

Olayın ardından polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yetkililer olayla ilgili görgü tanıklarının ifadeleri ile çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Soruşturmanın devam ettiği, olaya ilişkin detayların adli süreç ilerledikçe netleşeceği ifade edildi.

OLAY, SAAT 14.30 SIRALARINDA KÖŞKLÜÇEŞME MAHALLESİ SOMA MADEN ŞEHİTLERİ CADDESİ&#039;NDE BULUNAN EMLAK...

OLAY, SAAT 14.30 SIRALARINDA KÖŞKLÜÇEŞME MAHALLESİ SOMA MADEN ŞEHİTLERİ CADDESİ'NDE BULUNAN EMLAK OFİSİNDE MEYDANA GELDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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