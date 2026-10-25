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Samsun teknoloji OSB’de yol ve enerji altyapısı eşgüdümle ele alındı

Teknoloji OSB’de kara yolu bağlantısı ve elektrik, su, doğalgaz altyapısı ile TEİAŞ’in 2 milyar liralık 300 MVA yatırımı toplantıda değerlendirildi.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 14:52

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Samsun teknoloji OSB’de yol ve enerji altyapısı eşgüdümle ele alındı

Samsun teknoloji OSB’de yol ve enerji altyapısı eşgüdümle ele alındı

Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında düzenlenen toplantıda, Samsun Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’nin kara yolu bağlantısı ve devam eden altyapı yatırımları ele alındı. Toplantı, OSB’nin ihtiyaç duyduğu ulaşım ve enerji altyapısının eşgüdümlü şekilde ilerletilmesini amaçladı.

Toplantıda ele alınan konular:

Görüşmelerde öncelikli olarak OSB’nin kara yolu bağlantısı ile kent içi ve bölgesel lojistik erişimi değerlendirildi. Ayrıca, elektrik altyapısına yönelik ihtiyaçlar kapsamında Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından yürütülen çalışmalara dikkat çekildi; toplantı sonrası TEİAŞ’in OSB’de, artan elektrik talebini karşılamak üzere 2 milyar lira yatırımla inşa edilen 300 MVA kapasiteli transformatör merkezindeki çalışmalar yerinde incelendi. Buna ek olarak, Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ile doğal gaz firması tarafından yürütülen altyapı faaliyetlerinin son durumu da değerlendirildi.

Katılımcılar ve yerinde inceleme:

Toplantıya Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Karayolları 7. Bölge Müdürü Serdar Ateş, Samsun Teknoloji OSB Müdürü Oğuz Keleş ile ilgili personel katıldı. Toplantı sonrasında yapılan saha incelemeleri, altyapı projelerinin koordinasyonunun güçlendirilmesine ve uygulama sürecinin hızlandırılmasına yönelik yönlendirmeler içerdi.

Beklenen etkiler:

Bu değerlendirmeler ve özellikle TEİAŞ yatırımı, OSB’nin enerji arz güvenliğini artırmaya yönelik kritik adımlar olarak öne çıkıyor. Kara yolu bağlantısının güçlendirilmesi ve su ile doğalgaz altyapısının tamamlanması, bölgenin yatırımcılar açısından cazibesini artırırken, üretim ve lojistik süreçlerinin verimliliğini de olumlu yönde etkilemesi bekleniyor. Eşgüdümlü adımların uygulanması halinde OSB’nin işletme kapasitesi ve bölgesel ekonomik katkısı artabilir.

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ) TARAFINDAN OSB&#039;DE ARTAN ELEKTRİK İHTİYACINI...

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ) TARAFINDAN OSB'DE ARTAN ELEKTRİK İHTİYACINI KARŞILAMAK AMACIYLA 2 MİLYAR LİRA YATIRIMLA İNŞA EDİLEN 300 MVA KAPASİTELİ TRANSFORMATÖR MERKEZİNDEKİ ÇALIŞMALAR İNCELENDİ.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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