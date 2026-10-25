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Lykos yarı maratonu Pamukkale'de binleri bir araya getirdi

Denizli'de düzenlenen Lykos Yarı Maratonu'nda gençten yaşlıya binlerce sporcu, Pamukkale manzarası eşliğinde 5, 10 ve 21 km parkurlarında yarıştı.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 14:50

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Lykos yarı maratonu Pamukkale'de binleri bir araya getirdi

Lykos yarı maratonu Denizli'de koşuldu

Denizli'nin doğal güzellikleri eşliğinde düzenlenen Lykos Yarı Maratonu, sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun katılımla gerçekleştirildi. Organizasyona gençten yaşlıya binlerce sporcu katıldı; yarış boyunca hem rekabet hem de keyifli görüntüler dikkat çekti.

parkur ve program:

Gün, organizasyonun belirlediği servis araçlarının 07.00'den itibaren sporcuları etkinlik alanına taşımasıyla başladı. Katılımcılar emanet teslimi ve toplu ısınmanın ardından start alanına yönlendirildi. İlk start 09.00'da ve 21 kilometre kategorisi için verildi; bunu 10 kilometre ve 5 kilometre yarışları izledi. Start işaretiyle birlikte koşucular bitişe ulaşmak için mücadele etti ve parkur boyunca heyecan canlı kaldı.

etkinlik alanı ve sosyal program:

Yarış alanında düzenlenen toplu ısınma, sporcular arasında dayanışma ve motivasyonu artırdı. Parkuru tamamlayan katılımcılar, yarış boyunca Pamukkale'nin eşsiz manzarasını izleme fırsatı buldu. Organizasyon boyunca güvenlik, yönlendirme ve destek noktaları işleyişi kolaylaştırdı; etkinlik, renkli ve enerjik görseller ortaya çıkardı.

Yarışların ardından düzenlenen konser ve sosyal etkinliklerle gün, sporun yanı sıra eğlenceye de dönüştü. Hem deneyimli koşucular hem de ilk kez parkura çıkanlar organizasyondan memnun ayrıldı; etkinlik bölgeye canlılık kazandırdı ve katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

DENİZLİ’DE DÜZENLENEN LYKOS YARI MARATONU, BİNLERCE KİŞİNİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. SABAHIN...

DENİZLİ’DE DÜZENLENEN LYKOS YARI MARATONU, BİNLERCE KİŞİNİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. SABAHIN ERKEN SAATLERİNDEN İTİBAREN HAREKETLİLİĞİN YAŞANDIĞI ORGANİZASYONDA, GENÇTEN YAŞLIYA HER YAŞTAN KOŞUCU PARKURA ÇIKARAK MÜCADELE ETTİ. YARIŞIN BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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