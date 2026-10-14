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Gece bastıran fırtına Kuşadası'nda cadde ve sokakları su altında bıraktı

Kuşadası'nda gece etkili olan sağanak ve fırtına, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri ve rögar taşmalarına neden oldu; belediye ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 08:59

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EDİTÖR: Aslı Han

Gece bastıran fırtına Kuşadası'nda cadde ve sokakları su altında bıraktı

yağışın etkisi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış uyarılarının ardından, Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda gece saatlerinde yoğun yağış etkili oldu. Saat 02.30 civarında yağışın şiddetini artırmasıyla kent genelinde su birikintileri oluştu.

etkilenen noktalar ve durumu:

Yoğun yağış nedeniyle özellikle Süleyman Demirel Bulvarı ve Kuşadası Çevre Yolu gibi ana arterlerde su birikintileri görüldü. Kuşadası Ticaret Odası önünde biriken sular yolun adeta göle dönmesine yol açtı ve bazı noktalarda rögarların taştığı gözlendi.

Yağışın gece saatlerinde olması nedeniyle ana yollarda geniş çaplı trafik yoğunluğu yaşanmadı; ancak biriken sular ulaşım açısından risk oluşturdu. Belediye ekipleri, olumsuzluk yaşanan bölgelerde araç ve personelle müdahale ederek tahliye ve temizlik çalışmaları yaptı.

uyarılar ve sonrası:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir yaptığı uyarıların ardından gerçekleşen sağanak ve fırtına, ilçede kısa süreli su baskını riskini ortaya koydu. Yetkililer ve belediye ekipleri, olası olumsuzlukların önlenmesi için gerekli denetim ve müdahaleleri sürdürdü.

KUŞADASI’NDA SAĞANAK YAĞIŞ GECE ETKİLİ OLDU

KUŞADASI’NDA SAĞANAK YAĞIŞ GECE ETKİLİ OLDU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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