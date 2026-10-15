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Gece boyu süren sağanak kocaeli'nde birçok noktayı suyla kapladı

Kocaeli'de turuncu kodlu uyarı verilen sağanak dün akşam başlayıp gece boyunca sürdü; sabaha kadar birçok cadde, alt geçit ve otopark suyla doldu.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 09:41

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gece boyu süren sağanak kocaeli'nde birçok noktayı suyla kapladı

Kocaeli'de gece boyu etkili olan sağanak

Kocaeli'de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, gece boyunca aralıklarla etkisini sürdürdü ve sabah saatlerine kadar devam etti. Meteoroloji tarafından verilen turuncu kodlu uyarı kapsamında kent genelinde yoğun yağış gözlendi.

Etkilenen alanlar:

Yağışın etkisiyle kentte birçok cadde ve sokak suyla kaplandı. Özellikle bazı alt geçitler ve binaların otopark alanlarında su birikintileri oluştu; ilçelerin çeşitli noktalarında su baskınları rapor edildi.

Müdahale ve görüntüler:

Su baskınlarının yaşandığı bölgelerde hem belediye ekipleri hem de vatandaşlar kendi imkânlarıyla tahliye çalışmaları yürüttü. Sağanağın yol açtığı olumsuzluklar ve müdahale anları kameralara yansıdı.

Yetkililer ve müdahale ekipleri, yağışın etkisini sürdürdüğü bölgelere yönelerek tahliye ve tıkanıklık açma çalışmalarını sürdürdü. Vatandaşlar, sel ve su birikintilerine karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıldı.

KOCAELİ’DE DÜN AKŞAM SAATLERİNDE BAŞLAYAN VE GECE BOYUNCA DEVAM EDEN SAĞANAK YAĞIŞ, SABAH...

KOCAELİ’DE DÜN AKŞAM SAATLERİNDE BAŞLAYAN VE GECE BOYUNCA DEVAM EDEN SAĞANAK YAĞIŞ, SABAH SAATLERİNDE DE ETKİSİNİ SÜRDÜRDÜ. KENTİN BİRÇOK NOKTASINDA SU BASKINLARI YAŞANIRKEN, CADDE VE SOKAKLAR SUYLA KAPLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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