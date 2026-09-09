Pülümür yaylalarında üreticinin sesi yerinde dinlendi

Pülümür yaylasında saha değerlendirmesi

Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Suat Pala ile beraberindeki heyet, Pülümür ilçesindeki Şampaşakaraderbent Doğu Yaylası'nı ziyaret ederek bölgedeki göçer üreticilerle bir araya geldi. Yapılan görüşmelerde yayladaki hayvancılık faaliyetleri ve üreticilerin yaşadığı sorunlar yerinde dinlendi ve not alındı.

Üretim faaliyetleri ve mevcut durum:

Heyet ile üreticiler arasında gerçekleştirilen görüşmelerde, yaylalarda yürütülen hayvancılık faaliyetlerinin genel durumu değerlendirildi. Üreticilerin bakım, beslenme ve mera kullanımına ilişkin gözlemleri ile günlük uygulamalar ele alındı. Görüşmeler sırasında üretimin sürekliliğini etkileyen konuların tespitine öncelik verildi.

Üreticilerin talepleri ve çözüm odaklı yaklaşım:

Göçer üreticiler, karşılaştıkları sorunları heyete doğrudan aktardı; taleplerin kayıt altına alınmasının ardından çözüm önerileri üzerinde duruldu. Heyet, alınan geri bildirimleri ilgili birimlerle paylaşmak üzere değerlendirmeye aldı ve yerinde incelemelerin politika belirleme sürecine katkı sağlaması hedeflendi.

Yapılan ziyaret, sahadan gelen verilerin doğrudan dinlenmesi ve üreticilerin önceliklerinin yerinde tespit edilmesi açısından önem taşıyor. Heyetin çalışmaları, yayla hayvancılığının sürdürülebilirliği ile üreticilerin ihtiyaçlarına dönük adımların planlanmasına zemin oluşturacak.

PÜLÜMÜR ŞAMPAŞAKARADERBENT DOĞU YAYLASI’NDA GÖÇER ÜRETİCİLER ZİYARET EDİLEREK HAYVANCILIK FAALİYETLERİ VE ÜRETİCİLERİN YAŞADIĞI SORUNLAR DEĞERLENDİRİLDİ.