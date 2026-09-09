Besni’de kış hazırlıkları hız kazandı: salçalık biber pazarı canlandı

Besni’de salçalık biber sezonu başladı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde kışlık salça hazırlıkları, Ağustos ayının sonu ve Eylül ayının başıyla birlikte başladı. İlçede aileler ve ev üreticileri salçalık biber alımı için pazarlara yönelirken satışlarda belirgin bir hareketlilik yaşanıyor.

Satış merkezi ve hizmetler:

Besni’de salçalık biber satışlarının merkezi haline gelen Uzay Çatı bölgesinde yoğunluk oluştu. Satıcılar, vatandaşların işini kolaylaştırmak amacıyla biber ayıklama, temizleme ve çekim hizmetleri sunuyor; bu işlemler tesislerde farklı ücretlendirmelerle gerçekleştiriliyor. İlçede salçalık biberin kilogramı 40 TL olarak satışa sunuluyor.

Biberin kaynağı ve taleple ilgili detaylar:

Satıcılardan Ömer Oral, bölgedeki salçalık biberin tamamının yörede yetişmediğini, bir bölümünün Bursa'dan getirildiğini belirtti. Oral, "Besni’de salçalık sezonu başladı. Bu biber bölgemizde yetişmiyor, Bursa’dan geliyor. Aroması ve lezzeti çok güzel. Besni’de yaklaşık 60-70 ton biber satıyoruz" diyerek talebin yüksek olduğunu vurguladı.

Hem fiyat hem de sunulan işçilik hizmetleri tüketiciler için belirleyici olurken, tesislerde yapılan ayıklama ve çekim uygulamaları kışlık salça hazırlığını kolaylaştırıyor. Sezon boyunca pazarda ve tesislerdeki hareketliliğin devam etmesi bekleniyor.

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİNDE KIŞLIK SALÇA HAZIRLIKLARININ BAŞLAMASIYLA SALÇALIK BİBER SATIŞLARI HAREKETLENDİ.