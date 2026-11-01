Gece çatlak tespit edilen binada tahliye: 25 kişi otellere yerleştirildi

Gece çatlak tespit edilen 4 katlı bina tahliye edildi

Afyonkarahisar'ın Marulcu Mahallesinde dün gece, giriş katında faaliyet gösteren ekmek fırınının duvarlarındaki fayanslarda çatlaklar fark edilmesi üzerine güvenlik amacıyla 4 katlı bina boşaltıldı.

Olay yeri ve ilk müdahale:

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD ve Afyonkarahisar Belediyesi ekipleri sevk edildi. Tedbir kapsamında bina çevresindeki cadde ve sokaklar araç ve yaya trafiğine kapatıldı, ekipler güvenlik önlemleri aldı ve binanın giriş çıkışları mühürlendi.

Geçici barınma ve inceleme süreci:

Mühürlenen binada ikamet eden yaklaşık 25 kişi, geçici süreyle çevredeki otellere yerleştirildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Afyonkarahisar Belediyesi ekipleri binadan karot örnekleri alarak teknik inceleme yapacak; çıkan sonuca göre binanın güvenli olup olmadığı ve yeniden kullanıma açılıp açılmayacağına karar verilecek.

AFYONKARAHİSAR'DA GİRİŞ KATINDA BULUNAN EKMEK FIRINININ DUVARLARINDAKİ FAYANSLARDA OLUŞAN ÇATLAKLAR NEDENİYLE TAHLİYE EDİLEN 4 KATLI BİNADAKİ 25 KİŞİ, GEÇİCİ OLARAK ÇEVREDEKİ OTELLERE YERLEŞTİRİLDİ