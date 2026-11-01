Kadir Birlik için veda: Kırkpınar'ın tanınan başpehlivanı uğurlandı

Kadir Birlik için son uğurlama

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde hayatını kaybeden, Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin tanınmış başpehlivanlarından Kadir Birlik (69) için tören düzenlendi. Birlik, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Olayın gelişimi ve sağlık müdahalesi:

Edinilen bilgiye göre Birlik, evinden ayrılarak kendi bahçesine gitti. Bir süre haber alınamaması üzerine yakınları arama başlattı; bahçeye gelen akrabaları Birlik’i aracında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yapılan müdahalelere rağmen Birlik’i kurtaramadı.

Cenaze töreni ve defnedilme işlemi:

Öğle namazını müteakip Karamürsel Merkez Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Birlik, Pazarköy Aile Kabristanlığına defnedildi. Tören sırasında yakınları, meslektaşları ve sevenleri bir araya geldi.

Cenaze törenine Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, Kocaeli genelinden güreşçiler, siyasi parti temsilcileri ile Birlik’in ailesi ve çok sayıda seveni katıldı. Katılımcılar, merhum için dualar etti ve ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Kadir Birlik, yıllardır güreş camiasında tanınan bir isim olarak anılıyordu; yakın çevresi ve spor camiası tarafından hatırlanacak. Tören sonrası sevenleri ve meslektaşları Birlik’in anısını yaşatacaklarını belirtti.

KOCAELİ'NİN KARAMÜRSEL İLÇESİNDE GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBEDEN TANINMIŞ BAŞPEHLİVAN KADİR BİRLİK (69) SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.