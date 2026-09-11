Gece çıkan yangın Viranşehir'de bir dönerciyi kullanılmaz hale getirdi

yangının çıkışı ve ilk müdahale:

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesi Kışla Mahallesi Ceylanpınar Caddesi üzerinde bulunan bir döner işletmesinde gece saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. İş yerinin kapalı olduğu saatlerde yükselen alevleri fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere hızla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

hasar ve can güvenliği:

Yangın yoğun alev ve duman çıkışına neden olurken, işletmede büyük çapta maddi hasar oluştu ve iş yeri kullanılamaz hale geldi. Olay sırasında iş yerinin kapalı olması muhtemel bir can kaybı veya yaralanmanın önüne geçti; yetkililerce can kaybı ve yaralanma olmadığı bildirildi.

inceleme ve soruşturma:

Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere olay yerinde inceleme başlattı. Emniyet ve itfaiye yetkilileri olası elektrik arızası, unutulan ısı kaynakları ya da başka bir ihmal ihtimalini değerlendirecek. Soruşturma sonucu ile hasarın boyutuna ilişkin detaylar yapılacak değerlendirmelerin ardından açıklanacak.

ŞANLIURFA’NIN VİRANŞEHİR İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE BİR DÖNER İŞLETMESİNDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYENİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI. İŞ YERİ KULLANILAMAZ HALE GELİRKEN, OLAYDA CAN KAYBI VE YARALANMA YAŞANMADI.