Gece lodosla çalkandı: Avcılar ve Büyükçekmece sahilleri dalgalarla doldu

İstanbul Avcılar ve Büyükçekmece ilçelerinde gece saatlerinden itibaren etkili olan lodos, sahil boyunca denizde büyük dalgalara yol açtı. Rüzgarın aralıklarla şiddetini artırması sahil görüntülerini etkiledi.

denizde gözlenen değişim:

İl genelinde gece boyunca zaman zaman hızlanan lodos, özellikle kıyı kesimlerinde dalga boylarının metreleri aşmasına neden oldu. Avcılar ve Büyükçekmece açıklarında dalgalar gece boyunca yükseldi ve sabah saatlerine doğru da etkisini sürdürdü.

Denizdeki kabarma, kısa aralıklarla değişen rüzgâr şiddetiyle ilişkilendirildi; kıyıda çekilen görüntülerde dalgaların yüksekliği net şekilde görüldü.

vatandaşların gözlemleri ve kayıtları:

Anın tadını çıkarmak isteyen bazı kişiler sahile çıkarak cep telefonlarıyla dalgaları kaydetti. Bir vatandaş, "Deniz çok dalgalı bugün müthiş bir hava var. Tam sahilde koşmalık" dedi.

Lodosun gün içinde etkisini artırmasının beklendiği bildirildi; sahil koridorlarında ve deniz ulaşımında dikkatli olunması önem taşıyor.

Büyükçekmece ve Avcılar’da lodos etkisi başladı