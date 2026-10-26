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Gece mesaisiyle yağmura karşı yarışan pancar üreticileri

Erzincan'da meteorolojinin yağış uyarısı üzerine Çağlayan'daki çiftçiler, martta ekilen ve yaklaşık 180 günlük süreci tamamlayan şeker pancarlarını gece gündüz hasat ediyor.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 08:14

GÜNCELLEME: 26 Ekim 2026 - 08:26

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EDİTÖR: Aslı Han

Gece mesaisiyle yağmura karşı yarışan pancar üreticileri

hasat alarmı: meteoroloji uyarısı sonrası hızlanan çalışma

Erzincan'da mart ayında ekilen şeker pancarlarının hasadı devam ediyor. Meteorolojinin yaptığı yağış uyarısı, çiftçileri tarladaki çalışmaları öne almaya zorladı; birçok üretici ürünlerini yağmur başlamadan çıkarabilmek için gündüzün yanı sıra gece boyunca da tarlada çalışıyor.

Çağlayan beldesinde yoğunlaşan hasat hareketliliğinde, ürünlerin zarar görmeden fabrikaya sevki için zamanla yarışılıyor. Tarla toplama, yükleme ve nakliye ekipleri, kısa sürede artan mesaiyle pancarlar için hazırlık yapıyor.

üretim süreci ve taşımada yoğunluk:

Şeker pancarları, yaklaşık 180 günlük yetişme döneminin ardından toplanıyor. Hasat edilen pancarlar traktör ve kamyonlarla fabrika yoluna çıkıyor; sevkiyatın yoğun olduğu bu dönemde nakliye planlaması üretimin devamlılığı açısından kritik rol oynuyor.

Ulaşılan toplu sevkiyatlar doğrudan Erzincan Şeker Fabrikası'na yapılıyor. Fabrikaya getirilen pancarlarda yapılan analizler sonrasında çeşitli işlemler uygulanarak pancarlar şekere dönüştürülüyor.

ekonomiye katkı ve yerel önemi:

İşlemden geçen şeker, ülke genelindeki tüketicilere dağıtılıyor ve bölge ekonomisine katkı sağlıyor. Hasadın zamanında tamamlanması, hem üreticinin gelirinde hem de fabrikadaki üretim programında aksama olmaması bakımından önem taşıyor.

Çağlayan'daki çiftçiler, martta ektikleri ürünlerin artık hasat aşamasına geldiğini belirterek, yağışların başlamasından önce tarlalardan çıkarılan pancarların fabrikada işlenip piyasaya sunulduğunu ifade ediyorlar.

ERZİNCAN’DA ŞEKER PANCARI MESAİSİ GECE GÜNDÜZ SÜRÜYOR

ERZİNCAN’DA ŞEKER PANCARI MESAİSİ GECE GÜNDÜZ SÜRÜYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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