Sarıkamış'ta gecenin konukları: çöp konteynerlerinde rahat tavır sergileyen boz ayılar

Sarıkamış'ta gece gezintisi:

Sarıkamış ilçesinde, sarıçam ormanlarından yerleşim alanlarına inen boz ayılar, gece saatlerinde cadde ve sokaklarda görüntülendi. Vatandaşların cep telefonlarına yansıyan görüntülerde ayıların, karanlık çöktükten sonra ormanlık alandan çıkarak ilçe merkezine doğru ilerlediği görüldü.

Görüntülerde ayıların özellikle çöp konteynerleri çevresinde yoğunlaştığı, yiyecek aramak için konteynerlerin bulunduğu noktalara yöneldikleri kayıt altına alındı. İlçe merkezinde elini kolunu sallayarak dolaşan hayvanlar, zaman zaman sokak ortasında birkaç dakika kalıp çevreyi kontrol ettikten sonra farklı yöne doğru yürüdü.

vatandaşların kaydettiği anlar:

Vatandaşların çektiği kliplerde bazı ayıların gruplar halinde dolaştığı, insanların bulunduğu bölgelere kadar yaklaştığı ve daha sonra uzaklaştığı görüldü. Kayıt yapanlar ayıları güvenli mesafeden izleyip görüntüledi; bazı anlar hem tedirginlik hem de şaşkınlık yarattı.

Görüntülerden birinde çöp konteynerinin yanında yiyecek bulan bir ayıya bir vatandaşın verdiği tepki dikkat çekti. Kameraya konuşan kişi, "Ne buldun da yiyorsun, hele tipine bak" diyerek karşılık verdi; ayı ise bu sözlere aldırış etmeden yiyeceğini yemeye devam etti. Başka görüntülerde birden fazla boz ayının gece karanlığında cadde boyunca birlikte ilerlediği kaydedildi.

İlçe sakinleri, karşılaştıkları ayıları güvenlik mesafesinden izleyip cep telefonuyla kayıt altına aldı. Görüntüler, Sarıkamış'ın zengin yaban hayatının yerleşim alanlarına olan etkisini gözler önüne serdi.

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