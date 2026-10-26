Dolar 49,7531 +0,13%
Euro 55,8463 +0,31%
Bist 11.116,99 -0,92%
Altın Gram 6.439,18 +0,44%
EUR/USD 1,1220 +0,13%
Brent Petrol 109,56 -1,92%
--°

Sarıkamış'ta gecenin konukları: çöp konteynerlerinde rahat tavır sergileyen boz ayılar

Sarıkamış'ta geceleri yerleşimlere inen boz ayılar çöp konteynerlerinde yiyecek aradı; cep kaydına yansıyan bir vatandaşın esprisi dikkat çekti.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 08:16

GÜNCELLEME: 26 Ekim 2026 - 08:26

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Sarıkamış'ta gecenin konukları: çöp konteynerlerinde rahat tavır sergileyen boz ayılar

Sarıkamış'ta gece gezintisi:

Sarıkamış ilçesinde, sarıçam ormanlarından yerleşim alanlarına inen boz ayılar, gece saatlerinde cadde ve sokaklarda görüntülendi. Vatandaşların cep telefonlarına yansıyan görüntülerde ayıların, karanlık çöktükten sonra ormanlık alandan çıkarak ilçe merkezine doğru ilerlediği görüldü.

Görüntülerde ayıların özellikle çöp konteynerleri çevresinde yoğunlaştığı, yiyecek aramak için konteynerlerin bulunduğu noktalara yöneldikleri kayıt altına alındı. İlçe merkezinde elini kolunu sallayarak dolaşan hayvanlar, zaman zaman sokak ortasında birkaç dakika kalıp çevreyi kontrol ettikten sonra farklı yöne doğru yürüdü.

vatandaşların kaydettiği anlar:

Vatandaşların çektiği kliplerde bazı ayıların gruplar halinde dolaştığı, insanların bulunduğu bölgelere kadar yaklaştığı ve daha sonra uzaklaştığı görüldü. Kayıt yapanlar ayıları güvenli mesafeden izleyip görüntüledi; bazı anlar hem tedirginlik hem de şaşkınlık yarattı.

Görüntülerden birinde çöp konteynerinin yanında yiyecek bulan bir ayıya bir vatandaşın verdiği tepki dikkat çekti. Kameraya konuşan kişi, "Ne buldun da yiyorsun, hele tipine bak" diyerek karşılık verdi; ayı ise bu sözlere aldırış etmeden yiyeceğini yemeye devam etti. Başka görüntülerde birden fazla boz ayının gece karanlığında cadde boyunca birlikte ilerlediği kaydedildi.

İlçe sakinleri, karşılaştıkları ayıları güvenlik mesafesinden izleyip cep telefonuyla kayıt altına aldı. Görüntüler, Sarıkamış'ın zengin yaban hayatının yerleşim alanlarına olan etkisini gözler önüne serdi.

KARS’TA VATANDAŞIN AYI İLE GÜLDÜREN DİYALOĞU: “NE BULDUN DA YİYORSUN, HELE TİPİNE...

KARS’TA VATANDAŞIN AYI İLE GÜLDÜREN DİYALOĞU: “NE BULDUN DA YİYORSUN, HELE TİPİNE BAK”(KARS-İHA)

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kastamonu'da sabah sisleri trafik akışını yavaşlattı
images

Gece mesaisiyle yağmura karşı yarışan pancar üreticileri
images

Dündül Tepesi'nde zorlu araziyi aşan amatör dağcılar keçileri 70 metreden kurtar...
images

Uzmanlar uyardı: Bursa'yı boydan boya geçen fay 7 büyüklüğüne yol açabilir

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sınırda teknoloji merakı: öğrenciler tasarlamaya başladı

Uludağ'da mağarada kalan yaşlı adama sporculardan battaniye ve yiyecek desteği

Fıstık halinde devrilen kapı, bekçide kırıklara yol açtı

Sağlıkta yapay zekâ doğru sonucu yanlış gerekçelerle verebilir

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

Birlikte ezgiler: kız yurdunda Türk sanat müziği akşamı

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Kadıköy'de devler ligi sınavı: Fenerbahçe Slavia Prag'ı ağırlıyor

Fransa'da protestolar sonrası kriz masası: sokağa çıkma yasakları ve tazminat planı