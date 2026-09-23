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Gece saatlerinde Şarkikaraağaç'ta tartışma sonrası eşi sokakta pompalı tüfekle öldürüldü

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde gece saat 01.20'de çıkan tartışmanın ardından Fatih Kapçı, eşi Ayşe Kapçı'yı sokakta pompalı tüfekle öldürdü.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 11:38

GÜNCELLEME: 23 Eylül 2026 - 11:53

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gece saatlerinde Şarkikaraağaç'ta tartışma sonrası eşi sokakta pompalı tüfekle öldürüldü

Şarkikaraağaç'ta bir kadın yaşamını yitirdi

İsparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar kasabasında gece saat 01.20'de meydana gelen olayda, iddiaya göre çıkan tartışmanın ardından bir kadın hayatını kaybetti.

Olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgilere göre, Fatih Kapçı (37) ile eşi Ayşe Kapçı (35) arasında Isparta merkezde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Ayşe Kapçı, babasının evine gitmek için Çarıksaraylar'a doğru yola çıktı.

Ayşe Kapçı'nın mahalleye geldiği sırada, iddiaya göre Fatih Kapçı tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle iki el ateş edilerek vuruldu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Soruşturma ve işlemler:

Sağlık ekipleri, olay yerinde Ayşe Kapçı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma ekipleri, Fatih Kapçı'yı yol üstünde yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli, işlemleri için ilçe emniyet müdürlüğüne götürülürken, olayda kullanılan pompalı tüfek ve 2 adet fişek'e el konuldu. Hayatını kaybeden Ayşe Kapçı'nın cenazesi Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Çiftin 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

FATİH VE AYŞE KAPÇI

FATİH VE AYŞE KAPÇI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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