Gece tartışması Bolu'da bıçaklı yaralanmayla sonuçlandı

Olayın gelişimi:

Gece saatlerinde Köroğlu Mahallesi Sezgin Sokak'ta meydana gelen olayda, eşiyle tartıştıktan sonra sinir krizi geçiren ve alkollü olduğu öğrenilen E.O., ikametine girerek eline aldığı bıçakla kendini yaraladı.

Müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı E.O., ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre şahsın genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Soruşturma ve inceleme:

Olay yerinde çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki görgü tanıklarının ifadelerini ve olayın oluş biçimini inceliyor. Emniyet güçleri, tartışmanın sebebi ve olayın detaylarına ilişkin araştırmayı sürdürüyor.

Yetkililer, olayın aile içi bir tartışma sonrası yaşandığını ve soruşturmanın tamamlanmasının ardından ek bilgi verileceğini açıkladı.

BOLU İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ KÖROĞLU ÜNİTESİ ACİL SERVİSİ