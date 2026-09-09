Gece yarısı alarmı gereksiz çıktı: ekipler iz bulamadı

Geceye ilişkin ilk bulgular:

Dün gece geç saatlerde Eskişehir Odunpazarı ilçesi Nilay sokak üzerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan ihbarda, bir şahsın Porsuk Çayı'na düştüğü bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi ve derhal arama-tarama çalışmaları başlatıldı.

Arama ve müdahale süreci:

Bölgeye giden ekipler arasında çevik kuvvet ve yerel polis birimleri, sağlık ekipleri, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekipleri ile Eskişehir İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri yer aldı. Ekipler Porsuk Çayı ve çevresinde koordineli bir şekilde arama yaptı; yapılan incelemelerde herhangi bir ize rastlanmadı. Güvenlik ve tedbir amacıyla ekipler bölgede yaklaşık 1 saat daha bekledi.

Yetkililerin değerlendirmesi ve uyarı:

Yapılan çalışmaların ardından ekipler ihbarı asılsız olarak değerlendirdi ve olay yerinden ayrıldı. Yetkililer, benzer ihbarların acil müdahale kapasitesini zorlayabileceğini belirterek, gerçek ihtiyaç durumlarında vakit kaybını önlemek için doğru ve hızlı bilgi paylaşımının önemine dikkat çekti.

ESKİŞEHİR'DE GECE GEÇ SAATLERDE "SU DA BOĞULAN VATANDAŞ VAR" İHBARI ÜZERİNE HAREKETE GEÇEN ÇOK SAYIDA EKİP YAPILAN ARAŞTIRMA SONUCUNDA, BİR İZE RATLAYAMADI. İHBARIN ASILSIZ OLDUĞUNU DEĞERLENDİREN EKİPLER, OLAY YERİNDEN AYRILDI.