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Gece yarısı Çamyurdu mevkiinde tır devrildi, sürücü yaşamını yitirdi

Çamyurdu köyü mevkiinde gece 02.15'te 06 FVE 479 plakalı tırın devrilmesi sonucu sürücü Mustafa E. yaşamını yitirdi, eşi Veliye E. yaralandı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 11:31

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gece yarısı Çamyurdu mevkiinde tır devrildi, sürücü yaşamını yitirdi

Gece yarısı Çamyurdu mevkiinde tır devrildi, sürücü yaşamını yitirdi

Bolu ile Sakarya illerini birbirine bağlayan Mudurnu-Akyazı kara yolunun Çamyurdu köyü mevkiinde gece saat 02.15 civarında meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olayda sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu 06 FVE 479 plakalı tırın devrildiği belirtildi.

kaza anı ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre tırın sürücüsü Mustafa E. yönetimindeki araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak devrildi. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalede tır sürücüsünün hayatını kaybettiğini tespit etti.

yaralının durumu ve soruşturma:

Kazada yaralanan sürücünün eşi Veliye E., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Yapılan açıklamada Veliye E.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı ve olay yerinde delil toplama ile trafik güvenliğini sağlama çalışmaları yürütülüyor.

BOLU’NUN MUDURNU İLE SAKARYA’NIN AKYAZI İLÇELERİNİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN KARA YOLUNDA, TIRIN...

BOLU’NUN MUDURNU İLE SAKARYA’NIN AKYAZI İLÇELERİNİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN KARA YOLUNDA, TIRIN DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ, EŞİ İSE YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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