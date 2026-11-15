Otoyolda tavuk bacağı yüklü tırın lastik bölümünde yangın

Olayın gelişimi:

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde, Bolu'dan Sakarya istikametine seyir halinde olan sürücü D.G. yönetimindeki 41 UH 088 plakalı, yükünde tavuk bacağı bulunan tırın lastiklerinin bulunduğu bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tırdan yükselen dumanların ardından çevredeki vatandaşlar yetkililere haber verdi.

Müdahale ve söndürme çalışması:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kaynaşlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Ekipler, tırın lastik bölümündeki alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.

İnceleme başlatıldı:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

ANADOLU OTOYOLU’NUN DÜZCE GEÇİŞİNDE TAVUK BACAĞI YÜKLÜ BİR TIRDA YANGIN ÇIKTI. ALEVLERE KAYNAŞLI BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ MÜDAHALE EDEREK YANGINI SÖNDÜRDÜ.