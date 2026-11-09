Karaman'da kapsamlı denetim: 8 kişi tutuklandı, çok sayıda silah ve kaçak ürün ele geçirildi

denetimin kapsamı:

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 1-8 Kasım 2026 tarihleri arasında il merkezi ve çevresinde geniş kapsamlı asayiş ve trafik uygulamaları gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında toplam 2 bin 857 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Denetimler sırasında çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 14 kişi yakalanırken, adli makamlara sevk edilen ve tedbiri gereği tutuklanan 8 kişi cezaevine gönderildi. Operasyonların hedefinin suç ve suç unsurlarını anında tespit edip etkisiz hâle getirmek olduğu bildirildi.

trafik uygulamaları:

Trafik ekiplerinin sürdüğü kontrollerde kurallara uymayan sürücülere yönelik çok sayıda işlem yapıldı. Kontrollerde 54 kişi ehliyetsiz veya yetersiz ehliyetle araç kullanmak, 49 kişi kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanmak ve 3 kişi alkollü araç kullanmak suçlarından cezai işlem uygulandı. Denetimler sonucunda 115 araç trafikten men edilirken, 9 sürücünün ehliyetine el konuldu.

ele geçirilen malzemeler ve kaçak ürünler:

Ekiplerin yaptığı aramalarda çok sayıda silah, mühimmat ve kaçak eşya ele geçirildi. Bulgular arasında 3 ruhsatsız tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 84 tabanca ve av tüfeği fişeği, 1 kesici-delici alet, 23 gram uyuşturucu madde ve 24 uyuşturucu hap yer aldı. Ayrıca 2 bin 100 cinsel içerikli ürün, 29 elektronik sigara ve 8 gümrük kaçağı termos ele geçirildi.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaların aralıksız olarak sürdürüleceği ve benzer denetimlerin devam edeceği vurgulandı.

KARAMAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE 1-8 KASIM 2026 TARİHLERİ ARASINDA ASAYİŞ VE TRAFİK UYGULAMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.