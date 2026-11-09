Jandarmadan bir haftada 55 kişilik yakalama dalgası

Afyonkarahisar'da jandarma operasyonu

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir hafta içinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yol kontrol ve devriye çalışmaları gerçekleştirdi. Denetimler farklı noktalarda planlı şekilde yürütüldü.

yapılan çalışmalar:

Komutanlık tarafından düzenlenen uygulamalarda ekiplerin yaptığı kontroller sonucunda çeşitli suçlardan aranan 55 kişi yakalandı. Operasyonlar, yol kontrolleri ve devriyelerin koordineli çalışmasıyla tamamlandı.

adlî süreç ve sonuçlar:

Yakalanan şahıslardan işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 19 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer kişilerle ilgili işlemler ise yetkili birimler tarafından sürdürülüyor.

AFYONKARAHİSAR’DA JANDARMA TARAFINDAN SON BİR HAFTA İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 55 KİŞİ YAKALANDI.