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Kasırga Chapeco'da Serafim Enoss Bertaso havalimanını felç etti

Santa Catarina'daki Chapeco'yu vuran kasırga, Serafim Enoss Bertaso havalimanında ciddi hasar oluşturdu; uçuşlar süresiz durduruldu, birçok yapı zarar gördü.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 11:30

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kasırga Chapeco'da Serafim Enoss Bertaso havalimanını felç etti

Chapeco'da havalimanı ağır hasar aldı

Santa Catarina eyaletinin Chapeco kentini etkisi altına alan şiddetli kasırga, Serafim Enoss Bertaso Havalimanı'nda geniş çaplı hasara yol açtı. Bölgedeki güçlü rüzgar ve sağanak yağış nedeniyle terminalin cam cephesi parçalanırken bazı hangarların çatıları söküldü. Yetkililer, olumsuz koşullar nedeniyle tüm uçuş operasyonlarının süresiz durdurulduğunu açıkladı.

Havalimanı hasarı ve yolcu bilgilendirmesi:

Havalimanı yetkilileri, terminaldeki hasarın uçuş güvenliğini doğrudan etkilediğini belirterek yolculara güncel bilgilendirme için ilgili hava yolu şirketleriyle iletişime geçilmesini tavsiye etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, havalimanı sahasında bükülmüş metal konstrüksiyonlar, parçalanmış camlar ve etrafa saçılmış enkazlar net biçimde görülüyor. Rüzgar hızının saatte 126 kilometreye kadar çıktığı kaydedildi.

Bölge genelinde hasar ve altyapı kesintileri:

Kasırganın etkilediği alanlarda yalnızca havalimanı değil, şehir genelinde de geniş çaplı zarar meydana geldi. Haberlerde, en az 18 belediyede binaların zarar gördüğü, bazı yapıların yıkıldığı ve elektrik kesintilerinin yaşandığı bildirildi. Yetkililer, ilk müdahale çalışmaları ve hasar tespitlerinin sürdüğünü aktarıyor.

Olayla ilgili resmi ekiplerin güvenlik değerlendirmeleri tamamlanana kadar bölgeye giriş ve çıkışlarda kısıtlamalar uygulanabilir. Halktan, yetkililerin yönlendirmelerine uymaları ve güncel bilgiler için resmi kaynakları takip etmeleri istendi.

Brezilya&#039;nın Santa Catarina eyaletindeki Chapeco şehrini vuran kasırga, havalimanını adeta yerle...

Brezilya'nın Santa Catarina eyaletindeki Chapeco şehrini vuran kasırga, havalimanını adeta yerle bir ederken terminalin cam cephesini parçaladı, hangarların çatılarını söktü ve tüm uçuş operasyonlarının süresiz durdurulmasına yol açtı.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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