Karabük sanayisi için hidrojen odaklı yeşil dönüşüm vizyonu

konferansın odağı:

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Kürsü etkinlikleri kapsamında Hamit Çepni Konferans Salonu’nda düzenlenen "Karabük Sanayisi İçin Hidrojen Enerjisine Geçiş Stratejisi" başlıklı konferansta, ağır sanayide karbon ayak izinin azaltılması ve temiz enerji kaynaklarının kullanımı ön plana çıktı. Açılış konuşmasını yapan KBÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Sun, enerjinin sanayi için temel bir girdi olduğunu ve maliyetler kadar çevresel etkilerin de artık üretim tercihlerinde belirleyici hale geldiğini vurguladı.

Programda akademisyenler, sanayi temsilcileri ve öğrenciler bir araya gelerek Karabük’ün demir-çelik başta olmak üzere ağır sanayide ikinci bir dönüşüme nasıl hazırlanabileceğini tartıştı. Konferansa KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, akademik ve idari personel, Karabük Özel Sektör Demir Çelik Haddecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Pehlivan Baylan ile sektör temsilcileri katıldı.

hidrojenin çevresel ve teknik kriterleri:

Ontario Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Dinçer sunumunda küresel enerji dönüşümünde hidrojenin artan önemine dikkat çekti. Dinçer, yeşil hidrojen üretiminde çevresel kazanım sağlanabilmesi için üretim kaynaklarının ve karbon salımının göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti ve yeşil hidrojenin standartlarına ilişkin olarak kilogram başına karbondioksit salımının 2 kilogramın altında olması gerektiğini vurguladı.

Dinçer ayrıca Türkiye genelinde yenilenebilir enerji, biyokütle ve atık potansiyelinin değerlendirildiği "hidrojen çiftliği konsepti" çalışmasından bahsetti ve Karabük’ün hidrojen üretim potansiyeli açısından en yüksek 10 şehir arasında yer aldığını aktardı.

strateji, insan kaynağı ve finansman:

Konuşmasında Dinçer, hidrojen enerjisine geçiş için sunulan 8 basamaklı stratejik çerçeve ile nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve üniversitelerin bu süreçteki rolünün önemine dikkat çekti. Bilimsel araştırmaların ekonomik ve toplumsal faydaya dönüşebilmesi için güçlü altyapı ve sürdürülebilir finansmanın gerekliliğini öne çıkardı.

Konferans genelinde, üretim süreçlerinin düşük karbonlu enerji kaynaklarına kaydırılması, sanayi ile akademi iş birliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel potansiyelin yerinde değerlendirilmesine yönelik somut adımların planlanmasının önemi tekrarlandı. Katılımcılar, Karabük özelinde hidrojen altyapısı, eğitim programları ve finansman modellerinin eş zamanlı ilerlemesi gerektiği konusunda hemfikir oldu.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİNDE (KBÜ) DÜZENLENEN KONFERANSTA, KARABÜK SANAYİSİNİN HİDROJEN ENERJİSİNE GEÇİŞ STRATEJİSİ VE AĞIR SANAYİDE YEŞİL DÖNÜŞÜM KONUSU ELE ALINDI.