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KBÜ yapımı Naif uluslararası yarışmada belgesel finaline yükseldi

KBÜ yapımı Naif belgeseli, yönetmen Serdar Sabuncu'nun imzasıyla 3. Uluslararası İnsan, Kültür ve Toplum Kısa Film Yarışması'nda finale kaldı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 11:42

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EDİTÖR: Hazal Tunç

KBÜ yapımı Naif uluslararası yarışmada belgesel finaline yükseldi

KBÜ yapımı Naif finalde

Karabük Üniversitesi (KBÜ) yapımı belgesel Naif, yönetmenliğini Öğr. Gör. Serdar Sabuncu'nun üstlendiği çalışmayla 3. Uluslararası İnsan, Kültür ve Toplum Kısa Film Yarışmasında belgesel kategorisinde finale kaldı. Yarışma, merhum Muhsin Yazıcıoğlu anısına düzenleniyor.

belgeselin konusu ve ekip:

Naif, emekli öğretmen ve ressam Yunus Sayım'ın yaşam öyküsünü anlatıyor. Yapımın görüntü yönetmenliği ve kurgusunu KBÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü'nden Mehmet Kaan Kaymaz üstlendi; yönetmen yardımcılığı görevini Erdal Çıtak yaptı. Drone çekimleri ise Abdulkadir Açar ve Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğrencisi Abdullatif Mirza tarafından gerçekleştirildi.

festival yolculuğu ve ödül takvimi:

Naif daha önce Altın Safran Film Festivalinde özel gösterimle izleyiciyle buluştu, Niğde 4. Ulusal Kısa Film Festivali ve Ege Film Festivali finallerinde yarıştı; ayrıca Fethiye Film Festivali seçkisinde yer aldı. Yapım Türk Dünyası Belgesel Film Festivalinde finalist oldu ve Trabzon Film Festivali'nde "Ulusal Belgesel" kategorisinde finale kaldı. Bu süreç, filmin hem akademik hem profesyonel çevrelerde ilgi gördüğünü gösteriyor.

Yarışmayı Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi ile Konya Alperen Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı düzenliyor; eserler kurmaca, belgesel ve senaryo dallarında değerlendiriliyor. Ödül töreni 26 Kasım Perşembe günü Selçuk Üniversitesi Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde yapılacak.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SERDAR SABUNCU&#039;NUN YÖNETMENLİĞİNİ YAPTIĞI &quot;NAİF&quot;...

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SERDAR SABUNCU'NUN YÖNETMENLİĞİNİ YAPTIĞI "NAİF" BELGESELİ, 3. ULUSLARARASI İNSAN, KÜLTÜR VE TOPLUM KISA FİLM YARIŞMASI'NDA FİNALE KALDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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