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Taş-kağıt-makasla belirlenen şampiyonluk: finalin kazananı dostluk oldu

Kayseri'de 37 kilo yıldızlar tekvando finalinde Aydın Team sporcusu Elif Zehra İlhan ile Gülcan Kapla, mücadele yerine taş-kağıt-makasla kazananı belirledi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 11:43

GÜNCELLEME: 05 Kasım 2026 - 11:47

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Taş-kağıt-makasla belirlenen şampiyonluk: finalin kazananı dostluk oldu

Kayseri'de taş-kağıt-makasla sonuçlanan 37 kilo finali

Kayseri'de düzenlenen okul sporları yıldızlar taekwondo müsabakalarının 37 kilo finalinde alışılmadık görüntüler ortaya çıktı. Aynı kulübün sporcuları Elif Zehra İlhan ile Gülcan Kapla, klasik bir müsabaka yerine dostluk öncelikli bir yaklaşım sergiledi ve kazananı farklı bir yöntemle belirledi.

Minderde beklenmedik hareketler:

Seremoniyle mindere çıkan sporcular, hakemin maçı başlatmasının ardından dövüş yerine ritmik adımlar attı, birbirlerinin etrafında dolaştı ve minder üzerinde birdirbir oynadı. Salondaki izleyiciler ve orta hakem bu anlar karşısında şaşkınlık yaşadı; birkaç dakika süren görüntülerin ardından iki sporcu galibi taş-kağıt-makas oyunu ile belirlemeyi tercih etti.

Finalin kazananı ve ardından gelenler:

Maç sonunda iki sporcu, kazananın kim olduğu konusunda anlaşarak bu sıra dışı finalin en büyük kazancının dostluk olduğunu gösterdi. Her iki sporcu da Türkiye şampiyonasına birlikte katılma hakkı elde etti; Aydın Team Spor Kulübü adına finale çıkan Elif Zehra İlhan ve Gülcan Kapla, birinci ve ikinci olarak Türkiye finallerine gitmeyi başardı.

Final sırasında sporcularının yanında yer alan karı-koca antrenörler Sevgül Aydın ve İsa Aydın de bu eşsiz anlara eşlik etti. İzleyenlere hem şaşkınlık hem de gülümseme bırakan bu final, sporun rekabet kadar birlik ve arkadaşlığı da barındırdığını gösterdi.

İKİ TAKIM ARKADAŞI GALİBİ BELİRLEMEK İÇİN TAŞ-KAĞIT-MAKAS OYNAMAYI TERCİH ETTİ.

İKİ TAKIM ARKADAŞI GALİBİ BELİRLEMEK İÇİN TAŞ-KAĞIT-MAKAS OYNAMAYI TERCİH ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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