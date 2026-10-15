Geceyarısı İpekyolu'nda kaza: motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Olay, İpekyolu Bulvarı üzerinde gerçekleşti; kazada çarpışan araçların plakaları ve yaralının kimliği yetkililerce açıklandı.

Kaza anı ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 27 ARY 247 plakalı otomobil ile Bünyamin Aslan idaresindeki 80 AEP 733 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce savrularak ağır şekilde yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kısa sürede olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı daha sonra ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma ve işlemler:

Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı; otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere Şehitlik Polis Karakolu'na götürüldü. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Olay yerinde toplanan görgü tanıklarının ifadeleri ve araçların incelenmesi sonucu trafik ekiplerinin olayın oluş biçimi hakkında netleştirme çalışmaları devam ediyor. Kazanın kesin nedeni ve sorumluluk payları, yürütülecek adli ve idari soruşturma ile belirlenecek.

Şanlıurfa'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü