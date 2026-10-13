Dolar 49,3638 +0,01%
Euro 55,2460 +0,35%
Bist 12.150,67 +0,00%
Altın Gram 6.679,71 +0,43%
EUR/USD 1,1186 +0,22%
Brent Petrol 105,36 -1,21%
--°

Geceyi gündüze çeviren şimşekler Gerger semalarını aydınlattı

Gerger'de akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağışla beraber peş peşe çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi; yetkililer uyarıların önemini vurguladı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 09:28

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Geceyi gündüze çeviren şimşekler Gerger semalarını aydınlattı

Gerger semalarında şimşek gösterisi

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, birlikte gök gürültüsü ve peş peşe çakan şimşeklerle geceyi aydınlattı. Karanlık gökyüzünü anlık olarak gündüze çeviren bu görüntüler, bölge sakinleri tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi ve doğanın güçlü yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Meteorolojik uyarılar ve yağışın seyri:

Meteoroloji tarafından yapılan şiddetli yağış ve yıldırım tehlikesi uyarılarının ardından Adıyaman genelinde başlayan sağanak, özellikle Gerger'de yoğunlaştı. Yağışla birlikte görülen yoğun yıldırım hareketliliği gece boyunca devam etti; gök gürültüsü ve parlak çakmaların oluşturduğu görsel şölen, hava koşullarının aniden şiddetlenebildiğini gösterdi.

Vatandaşların uyarılması ve güvenlik önlemleri:

Etkinlik, bölgedeki vatandaşların dikkatini çekerken yetkililer uyarıların dikkate alınmasını hatırlattı. Özellikle açık alanlarda bulunanların ve tarım ile uğraşanların dikkatli olması gerektiği, yıldırım riski olan anlarda kapalı ve güvenli alanlara geçilmesinin önem taşıdığı vurgulandı. Bölgedeki görüntüler, hem görsel açıdan etkileyici hem de meteorolojik tehlikenin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

GERGER’DE ŞİMŞEKLER GECEYİ GÜNDÜZE ÇEVİRDİ

GERGER’DE ŞİMŞEKLER GECEYİ GÜNDÜZE ÇEVİRDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Didim'de hamsi kotası uygulaması sıkı denetimlerle yürütüldü
images

Kütahya'nın tarihi çarşısı 96 iş yeriyle yeniden canlanıyor
images

Derelerin temizliğiyle kışa hazırlık: BUSKİ 17 ilçede saha seferberliği
images

Nazilli'de hayvan hareketlerine izin verildi; sağlık, küpe ve belge denetimleri...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Güngören'de dönüşüm belirsizliği esnafı zorluyor

Eskişehir'de lise TÜBİTAK 4006 projesiyle Türkiye birinciliği kazandı

Didim'de hamsi kotası uygulaması sıkı denetimlerle yürütüldü

Eskişehir'de hatalı park eden araç çekiciyle otoparka kaldırıldı

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi