Geceyi mahalle kurtardı: Çamlıhemşin'de ev yangını büyümeden söndürüldü

Yangına ilk müdahale mahalle tarafından yapıldı:

Olay, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Topluca Köyü Esentepe Mahallesi'nde gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Mahalledeki bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri vakit kaybetmeden müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü.

İtfaiye çalışması ve inceleme:

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri bölgede çalışma yürüterek gerekli kontrolleri gerçekleştirdi. Yangında can kaybı yaşanmadı, evde meydana gelen hasarın boyutunun belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

RİZE’NİN ÇAMLIHEMŞİN İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE BİR EVDE ÇIKAN YANGIN, MAHALLE SAKİNLERİNİN MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI