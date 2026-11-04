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Gedelek'in yeni gözdesi Adana mısırıyla kurulan turşu sofralara taşınıyor

Gedelek'te Adana'dan gelen mısırlardan yapılan mısır turşusu bu sezon 30 ton üretimle rağbet görüyor; ürünler Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 09:18

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Gedelek'in yeni gözdesi Adana mısırıyla kurulan turşu sofralara taşınıyor

Gedelek'te mısır turşusunun yükselişi

Orhangazi'ye bağlı Gedelek mahallesinde faaliyet gösteren bir turşu firması, bu sezon Adana'dan gelen mısırlardan ürettiği mısır turşusuyla öne çıkıyor. İşletme Müdürü Nimet Soysal, firmanın toplam 26 çeşit ürün sunduğunu ve sektörde 12 yıldır çalıştığını, aynı firmada ise 6 yıldır görev yaptığını aktarıyor.

Üretim ve hammaddeler:

Firma üretime ilk olarak pancar ve dolma çeşitleriyle başladı; bu yıl ise mısıra yönelerek yeni bir trend başlattı. Soysal, "Bu seneki trendimiz mısır. 30 tonluk bir üretimle başladık." diyerek sezon planını özetliyor. Mısırlar Adana'dan, pancarlar Konya ve İzmir'den, biber grupları ise başta Balıkesir ve Çanakkale olmak üzere değişen bölgelerden temin ediliyor. Firma yetkilileri, mısırın 18 günde olgunlaştığını belirtiyor.

Pazar talebi ve dağıtım:

Ürünler hem perakende hem toptan satılıyor; mısır başta olmak üzere hazırlanan turşular düzenli olarak İstanbul, Çanakkale, Manisa, İzmir, Zonguldak ve Balıkesir gibi şehirlere gönderiliyor. Soysal, kış aylarına yönelik 30 ton üretime rağmen talebin güçlü olduğunu ifade ederek, "Yemesi çok lezzetli, bu sene sofralarda baş tacı diyebiliriz" dedi.

Gelen yoğun ilgi, firmanın üretim ve stok yönetimini belirgin şekilde etkiliyor. Mevcut üretim planı kış dönemindeki talebi karşılamayı amaçlasa da, mısır turşusuna yönelik talebin devam etmesi halinde tedarik zincirinde esneklik sağlanması gerekecek.

BURSA&#039;NIN ORHANGAZİ İLÇESİNE BAĞLI VE TURŞUSUYLA ÜNLENEN GEDELEK MAHALLESİNDE FAALİYET GÖSTEREN...

BURSA'NIN ORHANGAZİ İLÇESİNE BAĞLI VE TURŞUSUYLA ÜNLENEN GEDELEK MAHALLESİNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR TURŞU FİRMASININ BU SEZON ÜRETTİĞİ MISIR TURŞUSU BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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