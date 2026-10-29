Gedik Piliç fabrikasında 29 ekim coşkusu: çalışanlardan 103 ile birlik mesajı

Gedik Piliç'te 29 Ekim kutlaması:

Gedik Piliç, Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü fabrika çalışanlarının katılımıyla birlik, beraberlik ve büyük bir coşku içinde kutladı. Etkinlik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına gerçekleştirilen saygı duruşuyla başladı; ardından tüm çalışanlar hep birlikte İstiklal Marşını okudu.

Törenin öne çıkan görüntüsü:

Kutlamaların en anlamlı anlarından biri, çalışanların bir araya gelerek Cumhuriyetimizin 103. yılını simgeleyen 103 rakamını oluşturmaları oldu. Ortaya çıkan kare, hem Cumhuriyet coşkusunu hem de Gedik Piliç ailesinin dayanışma ruhunu yansıttı ve törene katılanlar arasında birlik duygusunu güçlendirdi.

Mesaj ve anma:

Gedik Piliç, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 103. yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve özlemle anarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Fabrika yönetimi ve çalışanların ortak katılımıyla gerçekleştirilen program, şirket bünyesindeki birlik ve kurumsal aidiyet vurgusunu da ön plana çıkardı.

Program, çalışanların ortak katılımı ve fotoğraf kareleriyle son buldu; bu anlar kurum içindeki iletişimi pekiştirirken, Cumhuriyet değerlerine bağlılık mesajını görsel ve duygusal olarak güçlendirdi.

GEDİK PİLİÇ, CUMHURİYETİMİZİN 103. YIL DÖNÜMÜNÜ FABRİKA ÇALIŞANLARININ KATILIMIYLA BİRLİK, BERABERLİK VE BÜYÜK BİR COŞKU İÇERİSİNDE KUTLADI.