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Gedik Piliç SIAL Paris 2026'da yeni pazarlara açılma hamlesi

Gedik Piliç, SIAL Paris 2026'da ürün portföyünü ve üretim gücünü tanıtarak Avrupa pazarındaki iş birliklerini ve ihracat ağını genişletme hedefini pekiştirdi.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 08:18

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EDİTÖR: Berk Doğan

Gedik Piliç SIAL Paris 2026'da yeni pazarlara açılma hamlesi

Gedik Piliç SIAL Paris 2026'da katılım hedefleri:

Türkiye’nin önde gelen beyaz et üreticilerinden Gedik Piliç, Fransa’nın Paris kentinde düzenlenen SIAL Paris 2026 fuarında yer aldı. Şirket, fuarı sadece ürün tanıtımı için bir etkinlik olarak görmüyor; küresel tedarik zincirleri, distribütörler ve satın alma profesyonelleriyle yeni ticari iş birlikleri kurmak ve güncel gıda trendlerini takip etmek için stratejik bir platform olarak değerlendiriyor.

Fuarda Gedik Piliç, hem ürün portföyünü hem de üretim kapasitesini sektör temsilcileriyle buluşturarak uluslararası pazarlardaki görünürlüğünü artırmayı ve yeni ihracat fırsatlarını değerlendirmeyi hedefledi.

uluslararası pazarlara erişim ve iş birlikleri:

Gedik Piliç, Avrupa pazarındaki konumunu güçlendirmek için Almanya, Belçika, Hollanda ve Fransa başta olmak üzere mevcut iş ortaklarıyla ilişkilerini derinleştirmeyi amaçlıyor. Şirket yetkilileri, fuarda değişen tüketici alışkanlıklarına ve sektördeki yeniliklere uygun yeni ürün fikirlerini paylaştıklarını, iş ortaklarıyla gelecek stratejilerini şekillendirdiklerini belirtti. İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Ahmet Özer'in desteğine de atıfta bulunuldu.

üretim kapasitesi, pazar payı ve operasyonel veriler:

1968’den bu yana faaliyet gösteren Gedik Piliç, güçlü altyapısı ve kapsamlı üretim hattıyla dikkat çekiyor. Şirketin verdiği bilgilere göre günlük 500 bin, yıllık 6 milyon piliç kesim kapasitesi bulunuyor; tedarik zinciri kuluçkadan damızlığa, yemden kesimhaneye kadar uzanıyor ve yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı alanda üretim yapılıyor. Yurtiçinde 1.200 araçlık filo, 70 bayi ve 100 bin satış noktasıyla dağıtım ağı sağlanıyor.

Ürün bazında Gedik Piliç, taze piliç etinde sektörün yaklaşık %15ine, ileri işlenmiş ürünlerde ise yaklaşık %20 pazar payına sahip olduğunu ifade ediyor. Ayrıca kestikleri tavukların %80'ini parçalayıp katma değerli ürünler sunma stratejisi öne çıkıyor.

ihracat performansı ve büyüme dinamikleri:

Şirket, pişmiş ve pratik tüketim odaklı ürünlerde Almanya, Belçika, Hollanda, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya ve Gürcistan gibi ülkelere yaklaşık bin tona yakın ihracat gerçekleştirdiğini belirtiyor. Yapılan kalite analizleri kapsamında Almanya merkezli testlerde ürün kalitesinin Polonya, Almanya ve Hollanda’da üretilen bazı ürünlere göre daha başarılı bulunması, Avrupa pazarlarına hızlı adaptasyonu kolaylaştırdı.

Gedik Piliç yöneticileri, sektördeki konumlarını inovasyona ve katma değerli ürün yatırımlarına borçlu olduklarını vurguluyor. Son beş yılda şirketin %30 büyüdüğü; bunun sektör ortalaması olan %15'in hayli üzerinde bir performans anlamına geldiği ifade edildi.

geleceğe dönük strateji ve beklentiler:

Şirket, SIAL Paris 2026 katılımını uluslararası görünürlüğü artırma, yeni distribütör ağları kurma ve mevcut pazar payını derinleştirme fırsatı olarak görüyor. Gedik Piliç, köklü üretim tecrübesi ve altyapısını kullanarak hem yurt içi hem de ihracat pazarlarında sürdürülebilir büyümeyi sürdürmeyi hedefliyor.

Sonuç olarak Gedik Piliç’in SIAL Paris 2026’daki katılımı, markanın Avrupa ve çevre coğrafyalardaki ihracat ağını genişletme ve katma değer üretmeye odaklanan büyüme stratejisinin somut bir adımı olarak değerlendiriliyor.

TÜRKİYE’NİN ÖNDE GELEN BEYAZ ET ÜRETİCİLERİNDEN GEDİK PİLİÇ, FRANSA’NIN BAŞKENTİ PARİS’TE...

TÜRKİYE’NİN ÖNDE GELEN BEYAZ ET ÜRETİCİLERİNDEN GEDİK PİLİÇ, FRANSA’NIN BAŞKENTİ PARİS’TE DÜZENLENEN VE DÜNYA GIDA ENDÜSTRİSİNİN EN PRESTİJLİ ULUSLARARASI BULUŞMALARI ARASINDA YER ALAN SIAL PARİS 2026 FUARI’NA KATILDI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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