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Hak-İş 51. yılını 'emeğin evrensel gücü' temasıyla kutladı

HAK-İŞ, kuruluşunun 51. yılını 'Emeğin evrensel gücü' temasıyla kutladı; programda işçi hakları ve uluslararası dayanışma ön plana çıktı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 22:01

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Hak-İş 51. yılını 'emeğin evrensel gücü' temasıyla kutladı

Hak-İş 51. kuruluş yılını Ankara'da düzenlenen programla kutladı

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), kuruluşunun 51. yılı anısına 'Emeğin evrensel gücü: HAK-İŞ' temalı bir program düzenledi. Tören Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı; programda konfederasyonun 51 yıllık geçmişini ve faaliyetlerini anlatan bir video gösterimi yer aldı.

Programda öne çıkan konuşmalar ve mesajlar:

Programa katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, HAK-İŞ'in 51. kuruluş yılını tebrik ederek, Bakanlık olarak önceliklerinin insan onuruna yakışır çalışma koşullarını geliştirmek, istihdamı güçlendirmek, iş sağlığı ve güvenliğini ilerletmek, sendikal hak ve özgürlükleri desteklemek ile sosyal diyaloğu güçlendirmek olduğunu vurguladı. Aydın, HAK-İŞ ve diğer sosyal paydaşların çözüm ve ortak geleceğin vazgeçilmez unsurları olarak görüldüğünü belirtti.

Programa katılamayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın mesajı da katılımcılarla paylaşıldı. Yılmaz mesajında, 'Yarım asrı aşan köklü geçmişiyle HAK-İŞ Konfederasyonu çalışma hayatımızda emeğin sesi olmuş, sosyal diyalog ve dayanışma kültürünün gelişmesinde önemli bir rol üstlenmiştir' ifadelerine yer verdi ve programın Türkiye yüzyılı vizyonuna katkı sunmasını temenni etti.

Arslan'ın değerlendirmesi: geçmişten geleceğe yürüyüş

HAK-İŞ Genel Başkanı konuşmasında konfederasyonun 51 yıllık mücadelesini ve geleceğe dönük kararlılığını öne çıkardı. Arslan, çalışma hayatındaki sorunların çözümü için mücadelelerinin süreceğini, çalışanların sendikalaşmasının önündeki engellerin kaldırılması ve iş sağlığı-güvenliği sisteminin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Konuşmasında, 'Ülkemizin çalışma hayatının içinde bulunduğu zorlukların farkındayız. Bu zorlukların üstesinden gelmek için mücadelemizi yükselterek devam etmeliyiz' sözlerine yer verdi.

Arslan ayrıca HAK-İŞ'in demokrasi mücadelesindeki duruşuna dikkat çekti; konfederasyonun 12 Eylül darbesi, 28 Şubat süreci ve 15 Temmuz darbe girişimi karşısında millet iradesinden yana tavır aldığını belirterek, zor zamanlarda mücadele etmenin önemine değindi. Arslan, tarihler boyunca sendikalara ve emek hareketine olan bağlılıklarının sürdüğünü kaydetti.

Uluslararası dayanışma ve bölgesel konular:

Programda uluslararası sendikal ilişkiler de geniş yer buldu. Arslan, HAK-İŞ'in Filistin, İran ve Sudan'daki sendikal örgütlerle süregelen iş birliklerinden söz ederek, Gazze'deki Filistinli işçilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti ve 'Her sıkıntılarında HAK-İŞ'in kendilerinin yanında olduğunu' ifade etti. İran'daki işçi örgütleriyle uzun yıllara dayanan ilişkilerin önemine vurgu yapan Arslan, iki ülke arasındaki tarihi bağların korunmasının gerekliliğini belirtti. Sudanlı sendikacılara hukuki ve ekonomik destek sağlandığını ve uluslararası platformlarda girişimlerde bulunulduğunu da ekledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Gazze'de yaşananlara ilişkin değerlendirmesinde, Filistin halkının haklarını her platformda savunmaya devam edeceklerini ve HAK-İŞ'in Filistin meselesinde sergilediği duyarlı duruşu takdir ettiğini ifade etti. Aydın, Gazze'deki şiddetin son bulması ve bağımsız Filistin devletinin kurulması çağrısını yineledi.

Konfederasyonun 51. yıl törenine, WTUF Genel Başkanı Sirralkhatim Alamin Abdulgadir Mohammed, İran Hane-i Karger Genel Başkanı Alireza Mahjoub, ATUC ve PGFTU Genel Başkanı Shaher Saed ile HAK-İŞ'e bağlı sendikaların genel başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Program, HAK-İŞ'in geçmiş birikimini geleceğin imkanlarıyla buluşturarak çalışma hayatına katkı sağlama hedefini öne çıkardı. Konfederasyon yöneticileri, sendika temsilcileri ve katılımcılar etkinlik sonunda HAK-İŞ'in kuruluş ilkelerine bağlı kalarak mücadeleyi sürdüreceği mesajını yineledi ve emeğe dair ortak değerlerin korunmasının önemine dikkat çekti.

Arslan konuşmasını bitirirken konfederasyonun 51. kuruluş yıl dönümünü kutladı ve katılımcılara, sendikalara, yöneticilere ve üyelere teşekkür etti.

HAK-İŞ GENEL BAŞKANI MAHMUT ARSLAN

HAK-İŞ GENEL BAŞKANI MAHMUT ARSLAN

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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