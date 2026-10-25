Köprübaşı'nda üreticiye yatırım: balıkçılara soğuk depo, Borlu'ya seyir terası

teslim töreni ve verilen destekler:

Manisa Büyükşehir Belediyesi, üreticilere destek olmak ve girdi maliyetlerini düşürmeyi amaçlayan bir paket kapsamında Köprübaşı Su Ürünleri Kooperatifi'ne yeni imkanlar sundu. Düzenlenen törenle kooperatife soğuk hava deposu ve buz makinesi teslim edildi; ayrıca kooperatif bünyesinde faaliyet gösteren 55 balıkçıya ağ ipi, ağ örme halatı, kurşun ve mantar desteği sağlandı.

Törene Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Köprübaşı Belediye Başkanı Fatih Taşlı, Genel Sekreter Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcıları ve kooperatif yönetimi ile üyeler katıldı. Başkan Dutlulu, ilçe ziyaretinde yapılan hizmetleri yerinde incelediklerini vurgulayarak, kooperatife verilen desteğin bölgede üretimi rahatlatacağını ifade etti.

Besim Dutlulu törende, kooperatiflere zeytininden üzümüne kadar verdikleri destekleri hatırlatarak, Köprübaşı Su Ürünleri Kooperatifi'ne yapılan yardımın bölge için ilk olmasının önemine değindi ve ilave olarak güneş paneli desteği olasılığını da gündeme aldı.

yerel yönetimin değerlendirmeleri:

Köprübaşı Belediye Başkanı Fatih Taşlı, açılışta yaptığı konuşmada, kooperatifin Demirköprü Barajı'ndaki balıkçılık faaliyetleriyle yaklaşık 500 kişinin geçimine katkı sağladığını belirtti. Taşlı, soğuk hava deposunun yokluğunda dışardan buz temin edilerek ihtiyaçların karşılandığını, şimdi ise bu eksikliğin giderildiğini söyledi ve Büyükşehir yönetimine teşekkür etti.

Kooperatif Başkanı Ramazan Uysal da sağlanan cihaz ve malzeme desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek belediyeye teşekkür etti. Üyeler, özellikle soğuk hava deposu ve buz makinesinin günlük operasyonları kolaylaştıracağını ve ürünlerin raf ömrünü uzatacağını belirtti.

Borlu seyir terası ve yerel hizmet vurgusu:

Program kapsamında Köprübaşı'nın Borlu Mahallesi'nde yer alan Seyir Terasının açılışı da gerçekleştirildi. Açılışa Besim Dutlulu, Fatih Taşlı ve protokol üyeleri katıldı; Dutlulu Borlu'yu ilk kez ziyaret ettiğini ve bölgeyi beğendiğini söyleyerek daha fazla hizmetin süreceğini kaydetti.

Taşlı, göreve geldiklerinden beri eksik kalan işleri tamamlamak için azimle çalıştıklarını, Saracık Kaplıcaları ve asfalt gibi diğer projelerin de takibinde olduklarını anlattı. Her iki başkan da Köprübaşı ve Borlu için önümüzdeki dönemde hizmetleri artırma taahhüdünü yineledi.

Teslim töreni ve seyir terası açılışı, yerel balıkçılık faaliyetlerine doğrudan katkı sağlayacak donanım temini ile turistik ve rekreatif altyapının güçlendirilmesini bir araya getirerek, Köprübaşı'da üretim ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik somut bir adım olarak kayda geçti.

ÜRETİCİLERE DESTEK OLMAK VE GİRDİ MALİYETLERİNİ DÜŞÜRMEYİ HEDEFLEYEN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KÖPRÜBAŞI SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ’NE SOĞUK HAVA DEPOSU VE BUZ MAKİNESİ DÜZENLENEN TÖRENLE TESLİM ETTİ. DESTEKLEME KAPSAMINDA AYRICA KOOPERATİF BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN 55 BALIKÇIYA AĞ İPİ, AĞ ÖRME HALATI, KURŞUN VE MANTAR DESTEĞİ SAĞLANDI. PROGRAM KAPSAMINDA BORLU’DA YER ALAN SEYİR TERASI’NIN AÇILIŞI DA DÜZENLENEN TÖRENLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.