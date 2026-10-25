Hollanda destekli eserler Adıyaman'da dualarla hizmete girdi

açılış töreni:

Hollanda Diyanet Vakfı’nın katkılarıyla yapımı tamamlanan Hz. Safvan Bin Muattal Erkek Hafızlık Kur'an Kursu ve Hz. Eyyub El Ensari Camii, Adıyaman'da düzenlenen törenle ibadete ve eğitime açıldı. Programa Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, AK Parti Adıyaman milletvekilleri, Hollanda Diyanet Vakfı temsilcileri, kurum amirleri ve çok sayıda davetli katıldı. Tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

valinin açıklamaları:

Vali Abdullah Küçük, camilerin yalnızca ibadet mekânları olmadığını, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın, kardeşliğin ve birlikteliğin güçlendiği önemli merkezler olduğunu vurguladı. Vali Küçük, "Kur’an kurslarının çocukların Kur’an-ı Kerim’i öğrenmelerine, hafızlık yolunda ilerlemelerine ve manevi değerlerle yetişmelerine katkı sunuyor. Hz. Safvan Bin Muattal ve Hz. Eyyub El Ensari’nin isimlerini taşıyan eserlerin Adıyaman için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

açılış ve hizmete giriş:

Konuşmaların ardından, yapılan duaların ardından Hz. Safvan Bin Muattal Erkek Hafızlık Kur'an Kursu ve Hz. Eyyub El Ensari Camii resmen hizmete açıldı.

ADIYAMAN’DA YAPIMI TAMAMLANAN CAMİ VE HAFIZLIK KUR’AN KURSU, DÜZENLENEN TÖRENLE İBADETE VE EĞİTİME AÇILDI.