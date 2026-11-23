Sivas'ta sabah sisleri etkili oldu:

Sivas'ta hafta başında vatandaşlar güne yoğun sisli havayla başladı. Sabahın erken saatlerinde kent merkezinde ve çevre mahallelerde sis hakim olurken, görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü ve sokaklardaki araçlar ile apartmanlar sisin içine gömüldü.

hava ve görüş mesafesi:

Hava sıcaklığının eksi 2 dereceye kadar gerilemesiyle oluşan sis, özellikle alçak kesimlerde etkili oldu. Sürücüler, görüşün daralması nedeniyle trafikte kontrollü ilerledi ve hızlarını düşürdü.

Seyir halindeki araçlar ve apartmanlar sisin içinde zaman zaman kaybolurken, yaya ve sürücüler dikkatli davranmayı tercih etti.

yerel görüşler:

Osman Nuri Keskin, "Sivas güzel şu an. Her zaman olması gerektiği bir hava durumu mevcut. Sabah saatlerinde her yer sisle kaplı, her daim böyle olsa keşke. Kar da yağsa bence daha güzel olur. Havaların soğuması daha güzel. Sivas dendiğinde akıllara soğuk gelir" dedi.

Yunus Emre Kanza, "Sivas bu sabah uyandığımızda baya soğuktu. Ama sisli güzel bir görüntü var. Birkaç gündür böyle değildi ama bu sabah uyanığımızda her yer sisli güzel bir hava bizi karşıladı. Sis bölgede bir çok yeri kapatmış durumda önümüzü görsek de ilerisini göremiyoruz. Sivaslılardan duyduğumuza göre şu an Sivas özüne döndü" diye konuştu.

Kent sakinleri sisli manzaranın görsel olarak etkileyici olduğunu, ancak özellikle trafikte ekstra dikkat gerektiğini vurguladı.

SİVAS'TA VATANDAŞLAR HAFTAYA SİSLİ HAVAYLA BAŞLADI