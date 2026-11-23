Ataşehir'de ara tatil coşkusu: çocuklar kültür ve sanatla dolu dokuz gün

Ataşehir Belediyesi, 14-22 Kasım tarihleri arasında düzenlediği Ara Tatil Şenliği ile çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. Etkinlikler, belediyenin Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından programlanarak farklı yaş gruplarına uygun içeriklerle hazırlandı. Dokuz günlük program; eğitici, yaratıcı ve eğlenceli etkinlikleri bir araya getirerek tatil dönemini verimli hale getirmeyi hedefledi.

etkinlik çeşitliliği ve program akışı:

Şenlik boyunca sahnelenen çocuk tiyatroları ve gerçekleştirilen sinema gösterimleri minik izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Bunun yanı sıra düzenlenen atölye çalışmaları çocuklara el becerilerini geliştirme, yaratıcılıklarını keşfetme fırsatı sundu. Programda ayrıca yazar buluşmaları yer aldı; bu oturumlar kitaplarla erken yaştan ilişki kurmayı teşvik ederek edebiyatla tanıştırdı. Gösterim ve atölye alanlarının girişlerinde çocukları karşılayan maskot karakterler etkinlik atmosferini güçlendirdi.

çocuk deneyimi ve ailelerin geri dönüşleri:

Etkinliklerin sonunda düzenlenen yüz boyama ve sosis balon aktiviteleri, çocukların günlerini neşeyle tamamlamasını sağladı. Şenlik, ailelerden yoğun ilgi ve olumlu dönüş aldı; ebeveynler etkinliklerin çocukların tatilini hem eğlenceli hem de öğretici kıldığını belirtti. Ataşehir Belediyesi yetkilileri, bu tür kültür-sanat odaklı programların çocukların gelişimine katkı sağladığını vurguladı.

Ara Tatil Şenliği, dokuz gün süren zengin içerikleriyle katılımcıların hafızasında keyifli anılar bıraktı ve genç izleyicilere kültür ile sanatla geçecek bir tatil deneyimi sundu.

ATAŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN 14-22 KASIM TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENEN ARA TATİL ŞENLİĞİ, ÇOCUKLARI KÜLTÜR VE SANATLA BULUŞTURARAK RENKLİ VE EĞLENCE DOLU GÜNLERE SAHNE OLDU.