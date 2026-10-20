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Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde peygamberimiz ve aile simgesi işlendi

Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Rukiye Dinç, Hz. Muhammed'in aile hayatı üzerinden iletişim, sevgi ve sorumluluk ilkelerini anlattı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 12:08

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde peygamberimiz ve aile simgesi işlendi

Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde "Peygamberimiz ve Aile" semineri

Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen seminerde, öğrencilerin milli ve manevi değerlerle yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla "Peygamberimiz ve Aile" konusu ele alındı. Programda Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aile hayatından örnekler paylaşılarak günümüz aile yaşamına uygulanabilecek yaklaşımlar tartışıldı.

Seminerin odağı ve verilen mesajlar:

Konuşmacı Rukiye Dinç, Peygamber Efendimiz’in aile içindeki tutum ve davranışlarından hareketle sevgi, saygı, hoşgörü ve adalet ilkelerini vurguladı. Dinç, aile bağlarının güçlendirilmesinin toplumsal dengeler üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekti ve aile içi iletişimde karşılıklı anlayışın önemine işaret etti.

Programda teorik anlatımların yanı sıra, günlük hayata yönelik pratik öneriler de sunuldu: etkin dinleme, ortak sorumluluk paylaşımı, saygılı dil kullanımı ve manevi değerlere vurgu yapılarak aile içindeki çatışmaların nasıl azaltılabileceğine dair tavsiyeler verildi.

Okul yönetiminin değerlendirmesi ve teşekkür:

Öğrencilerin ilgiyle takip ettiği etkinliğin ardından okul yönetimi, Rukiye Dinç'e sunumu ve paylaşımları için teşekkür etti. Ayrıca programın düzenlenmesinde emeği geçen öğretmenler ile katılım sağlayan öğrencilere şükranlarını iletti ve benzer etkinliklerin öğrencilerin karakter gelişimine katkı sağlayacağını vurguladı.

Seminer, aile içi iletişim ve manevi değerlerin günlük hayata nasıl aktarılabileceğine dair farkındalığı artırmayı hedefledi ve katılımcılarda olumlu yankı buldu.

KÜTAHYA AKŞEMSETTİN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ’NDE &quot;PEYGAMBERİMİZ VE AİLE&quot; KONULU...

KÜTAHYA AKŞEMSETTİN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ’NDE "PEYGAMBERİMİZ VE AİLE" KONULU SEMİNER

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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