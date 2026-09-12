Kızılay Yeşilyurt'tan 75 dizüstüyle okullara teknoloji desteği

bağışın kapsamı:

Türk Kızılay Yeşilyurt Şubesi tarafından okullardaki teknolojik altyapının güçlendirilmesi amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 75 adet dizüstü bilgisayar bağışlandı. Bilgisayarlar, çeşitli kurumların katkılarıyla temin edilerek ihtiyaç sahibi okullarda öğrencilerin kullanımına sunulmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edildi.

yetkililerin açıklamaları:

Türk Kızılay Yeşilyurt Şube Başkanı Tevfik Gören, eğitime yapılan yatırımların geleceğe yapılan en büyük yatırım olduğunu vurgulayarak, öğrencilerin dijital çağa uygun şekilde yetişmeleri ve okullardaki imkânların artırılması için çalıştıklarını söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ise desteklerinden dolayı Türk Kızılay Yeşilyurt Şubesi'ne teşekkür etti ve teslim alınan bilgisayarların en kısa sürede ihtiyaç sahibi okullara ulaştırılarak öğrencilerin hizmetine sunulacağını ifade etti.

izleme ve sürdürülebilirlik:

Türk Kızılay Yeşilyurt Şubesi'nin eğitime ve gençlere yönelik sosyal sorumluluk çalışmalarına önümüzdeki dönemde de devam edeceği bildirildi; bağışın dağıtımı ve kullanımına ilişkin süreç İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından takip edilecek.

KIZILAY YEŞİLYURT ŞUBESİ’NDEN EĞİTİME 75 LAPTOP DESTEĞİ