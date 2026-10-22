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Geleceğe güvenle adım: 48 öğrenciye internet ve zorbalık eğitimi

Bilecik'te düzenlenen etkinlikte 48 ilkokul öğrencisine Birlikte Güvenli Gelecek Projesi kapsamında güvenlik, internet ve zorbalık eğitimi verildi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 09:28

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Geleceğe güvenle adım: 48 öğrenciye internet ve zorbalık eğitimi

Bilecik'te öğrenciler için güvenlik farkındalığı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Birlikte Güvenli Gelecek Projesi kapsamında 48 ilkokul öğrencisine yönelik bir bilgilendirme etkinliği düzenledi. Etkinlik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezinde gerçekleştirildi.

Programda öğrencilere polislik mesleği ve polislerin görevleri hakkında temel bilgiler sunuldu; günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken kurallar ile dijital ortamda güvenliğin önemi ele alındı.

Eğitimin içeriği:

Eğitim kapsamında güvenlik kuralları, güvenli internet kullanımı ve çevrimiçi karşılaşılabilecek riskler hakkında uygulamaya yönelik bilgiler verildi. Öğrenciler, internet ortamında kişisel verilerin korunması ve şüpheli durumlarda nasıl davranılacağı konusunda bilgilendirildi.

Akran zorbalığına yönelik bilgilendirme:

Etkinlikte ayrıca akran zorbalığının ne olduğu, zorbalıkla karşılaşıldığında izlenmesi gereken adımlar ve destek mekanizmaları anlatıldı. Çalışmanın amacı, çocukların karşılaşabilecekleri riskleri tanımaları, kendilerini korumayı öğrenmeleri ve güvenli davranışlar geliştirmeleri olarak belirtildi.

Yetkililer, benzer farkındalık çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

BİLECİK’TE 48 ÖĞRENCİYE GÜVENLİK VE AKRAN ZORBALIĞI EĞİTİMİ VERİLDİ.

BİLECİK’TE 48 ÖĞRENCİYE GÜVENLİK VE AKRAN ZORBALIĞI EĞİTİMİ VERİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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